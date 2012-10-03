تقدیر ایران از مواضع معتدل و منصفانه عمان دررابطه با مسائل منطقه ای و بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوش آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان با سلطان قابوس پادشاه عمان ملاقات و گفتگو کرد.

سفیر کشورمان در دیدار خداحافظی خود با پادشاه عمان ضمن تشکر از میهمان نوازی خوب دولت و ملت عمان، از نقش مؤثر سلطنت عمان و مواضع منصفانه و معتدلانه این کشور در برخورد با مسائل منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد.

حسین نوش آبادی با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و پیوندهای مشترک دینی و اسلامی و عنصر همسایگی ، توسعه مناسبات و گسترش روابط موجود را مرهون اراده و عزم رهبران و مقامات عالیه دو کشور دانست و بر اهمیت همکاریهای سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط با بیان مهمترین دست آوردهای همکاریهای دو جانبه و منطقه ای میان دو کشور دوست و برادر عمان و ایران ما استفاده از ظرفیت های بالقوه دو کشور و بهره ای از توانمندیهای موجود در توسعه مناسبات را مورد تأکید قرار دادند.

نوش آبادی نقش کشورهای اسلامی را در برخورد با مشکلات جهانی و برخی رفتارهای غیر منطقی و نامعقول نطام سلطه و تهاجم فرهنگی غرب علیه اسلام را مهم دانست و انسجام و وحدت ملت های اسلامی در برابر دسیسه های دشمنان مشترک که نمونه بارز آن تولید و انتشار فیلم موهن آمریکایی – صهیونیستی علیه اسلام و پیامبر عطیم الشأن آن است را ضروری برشمرد.

نماینده تام الاختیار کشورمان با محکوم کردن اقدامات اخیر ضد بشری و ضد اسلامی صهیونیست ها و غربی ها در توهین به مقام شامخ رسول گرامی اسلام (ص) ، برخورد دولت ها و ملت های اسلامی را در این رابطه مورد تأکید قرار دادند و نقش مؤثر کشورهای اسلامی را در مدیریت جهانی و تلاش در جهت تغییر و اصلاح ساختار نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را ضروری دانست.

پادشاه عمان نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های خوب و زحمات چندین ساله سفیر کشورمان در عمان و آرزوی موفقیت برای وی در مأموریت های آتی ، از عزم جدی سلطنت عمان برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و استفاده از طرفیت های موجود را برای گسترش روابط دو جانبه مورد تأکید قرار داد.

سلطان قابوس روابط بین ایران و عمان را تاریخی ، قدیمی و مهم دانست و ادامه همکاریها را تامین کننده منافع دو کشور برشمرد و نقش کشورهای اسلامی را در مسائل بین المللی مهم ارزیابی کرد.