راه اندازی رشته مهندسی ماهواره در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رهایی صبح امروز چهارشنبه در کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار، با بیان اینکه در نقشه جامع علمی کشور فناوریهای فضایی جز 5 فناوری اولویت دار مطرح شده است، افزود: در این راستا اقدامات خوبی برای توسعه فناوریهای فضایی در کشور صورت گرفته است به گونه ای که ایران از جایگاه مناسبی در میان کشورهای دارای فناوریهای فضایی برخوردار است.



رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر چند تخصصی بودن طراحی و ساخت ماهواره، اظهار داشت: برای طراحی و ساخت ماهواره نیاز به متخصصانی از حوزه های برق و الکترونیک، مخابرات، مکانیک، مهندسی مواد و صنایع است از این رو اجرای چنین پرو‍‍‍ژه هایی نیاز به کار تیمی است.



وی از ایجاد تیم تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اجرای پروژه های هوافضا خبر داد و یادآور شد: این امر موجب شد تا زیر ساختهای مناسبی برای طراحی ماهواره های کوچک ایجاد شده است.



رهایی با اشاره به طراحی و ساخت ماهواره آت ست (AUT SAT) در این دانشگاه خاطرنشان کرد: برای این منظور اقدام به راه اندازی پژوهشگاه علوم و فناوریهای فضایی شد.



وی طراحی و ساخت سفینه برای ارسال موجود زنده را از دیگر پروژه های کلان دانشگاه امیرکبیر نام برد و ادامه داد: سفینه حامل موجود زنده و پرتاب آن به فضا از پروژه های کلان است که در دستور کار قرار گرفته است. ضمن آنکه طراحی و ساخت هواپیما نیز به این دانشگاه واگذار شده است.



رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به برنامه های آموزشی برای توسعه فناوریهای فضایی اشاره و اضافه کرد: در کنار پروژه های تحقیقاتی اقدام به راه اندازی رشته "مهندسی ماهواره" در مقطع کارشناسی ارشد شد که در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم به تصویب رسید.



رهایی به بیان همکاریهای این دانشگاه ها با سایر نهادها پرداخت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر این دانشگاه با پشتیبانی سازمان فضایی پژوهشگاه علوم و فناوری فضایی ایجاد شده است و در آن تجهیزاتی در حال نصب است که می تواند بستر مناسبی را برای توسعه فناوریهای فضایی ایجاد کند.



وی با ابراز امیدواری از توسعه همکاریهای بخشهای صنعتی با دانشگاه، افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه که دولت باید کوچک شود، با ارجاع پروژه های تحقیقاتی به دانشگاه ها می توان به اهداف برنامه های توسعه ای کشور جامه عمل پوشاند.