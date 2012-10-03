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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

فرهادی خبر داد:

موسسه حفاظتی و مراقبتی بانکها و موسسات در لرستان راه اندازی می شود

موسسه حفاظتی و مراقبتی بانکها و موسسات در لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده نیروی انتظامی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان از راه اندازی موسسه حفاظتی و مراقبتی بانکها و موسسات در این استان خبر داد.

سرهنگ همت فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موسسه به منظور نگهبانی ویژه برای بانکها، موسسات، شهرکهای صنعتی و... ایجاد می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای راه اندازی این موسسه عنوان کرد: پیش بینی می شود که این موسسه تا پایان مهرماه سال جاری افتتاح شود.

نماینده نیروی انتظامی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان تصریح کرد: با راه اندازی این موسسه حفاظتی و مراقبتی واحدهای نیازمند به نگهبانی ویژه می توانند با عقد قرارداد با این موسسه نیروی مورد نیاز خود را تامین کنند.

کد مطلب 1711277

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