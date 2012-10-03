  1. بین الملل
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

آخرین اخبار سوریه/

اعتراف سلفیهای اردن به حضور در سوریه/ 40 کشته در انفجارهای امروز حلب

اعتراف جریان سلفی اردن به حضور در سوریه و انفجارهای شدید امروز در حلب از جمله آخرین تحولات امنیتی در این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس ، "محمد الشلبی" از رهبران اصلی جریان سلفی اردن تاکید کرد: شش نفر از نیروهای سلفی برای مشارکت در جنگ علیه ارتش سوریه وارد این کشور شده اند.

وی افزود: براداران ما امروز صبح به سوی درعا (شهر مرزی سوریه با اردن) عزیمت کردند تا در جهاد علیه ارتش سوریه شرکت کنند.

از سوی دیگر، شبکه المیادین در گزارشی از وقوع سه انفجار شدید در شهر حلب خبر داد. بنابراین گزارش در دو انفجار انتحاری که که در میدان سعدالله الجابری رخ داده دست کم 30 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شده اند.

همچنین انفجار سوم در هتل باب امیر در منطقه باب الحنین در حلب رخ داده که جزئیاتی از تلفات احتمالی در دست نیست.

رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد: تعداد کشته شدگان انفجارهای امروز در حلب به 40 نفر رسیده است.

کد مطلب 1711284

