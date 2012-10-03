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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

افضلی:

جاده چالوس با جابجایی تخته سنگ‌ها ایمن سازی شد

جاده چالوس با جابجایی تخته سنگ‌ها ایمن سازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری البرز گفت: تخته سنگ های کنار میدان های امیرکبیر و حافظ با هدف ایمن سازی جاده چالوس پاکسازی شد.

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: محور کرج به چالوس از بامداد دوشنبه به منظور عملیات لق گیری سنگهای ناپایدار در حاشیه این محور مسدود شد.

وی ادامه داد: در این عملیات با همکاری عوامل راهداری و شهرداری کرج سنگهای ناپایدار در محدوده میدان حافظ و میدان امیرکبیر ساقط و محور به صورت کامل از وجود قطعات سنگ پاکسازی و بازگشایی شد.

افضلی تصریح کرد: این عملیات حساس و خطرناک خوشبختانه بدون هیچ گونه حوادث جانی و مالی به پایان رسید.

معاون امور عمرانی استاندری البرز با اشاره به جلسه شورای ترافیک استان البرز که طی آن طرح ایمن سازی جاده چالوس به تصویب رسید، گفت: مقرر شد فرمانداری کرج مقدمات جابجایی تخته سنگهایی را که احتمال سقوط آنها وجود دارد به صورت خاص در میدان امیر کبیر و حافظ  فراهم کند.

افضلی همچنین از تلاش عوامل پلیس راه و پلیس راهور که برای انسداد مسیر زحمات زیادی متحمل شدند، قدردانی کرد.

کد مطلب 1711295

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