احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: محور کرج به چالوس از بامداد دوشنبه به منظور عملیات لق گیری سنگهای ناپایدار در حاشیه این محور مسدود شد.

وی ادامه داد: در این عملیات با همکاری عوامل راهداری و شهرداری کرج سنگهای ناپایدار در محدوده میدان حافظ و میدان امیرکبیر ساقط و محور به صورت کامل از وجود قطعات سنگ پاکسازی و بازگشایی شد.



افضلی تصریح کرد: این عملیات حساس و خطرناک خوشبختانه بدون هیچ گونه حوادث جانی و مالی به پایان رسید.

معاون امور عمرانی استاندری البرز با اشاره به جلسه شورای ترافیک استان البرز که طی آن طرح ایمن سازی جاده چالوس به تصویب رسید، گفت: مقرر شد فرمانداری کرج مقدمات جابجایی تخته سنگهایی را که احتمال سقوط آنها وجود دارد به صورت خاص در میدان امیر کبیر و حافظ فراهم کند.



افضلی همچنین از تلاش عوامل پلیس راه و پلیس راهور که برای انسداد مسیر زحمات زیادی متحمل شدند، قدردانی کرد.