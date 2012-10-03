در صورت شکست فوتبال ساحلی شهرداری تیران مقابل پرسپولیس استعفا می دهم

حمیدرضا دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی این هفته تیم خود مقابل پرسپولیس شیراز تصریح کرد : بازی سخت ودشواری را در پیش داریم اما با تمام قوا وجنگنده وارد زمین می شویم وبا انگیزه بالا وتیم جوانی که داریم امیدواریم با دست پر از شیراز باز گردیم ومیزبان خود را شکست دهیم .

وی ادامه داد : ما دربازی های گذشته امتیاز های زیادی از دست دادیم اما بازی های خوبی انجام می دهیم وبخاطر بی تجربگی وبدشانسی بازی را در دقایق پایانی واگذار میکنیم اما در صدد هستیم در بازی با پرسپولیس این مشکل را حل کنیم .

سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری تیران در پاسخ به سوالی مبنی بر فشار روانی تیم تیران گفت : مسلما پس از باخت های پی در پی وامتیاز های از دست رفته فشار روانی زیادی بر روی تیم ما است اما با برد مقابل پرسپولیس از این فشار وانتقادهای خارج میشویم .

وی ادامه داد: اگر در بازی های بعدی تیم به نتیجه مناسب نرسیم منتظر برکناری از سوی مسولین نمی شوم وخود با اطمینان کامل استعفا می دهم .