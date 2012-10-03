اجرای جشنواره تئاتر استانی در سه سالن اختصاصی/حضور رئیس مرکز هنرهای نمایشی درجشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابدالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پلاتوی تازه تاسیس استاد "سید یونس آبسالان" با ظرفیت 130 نفر در محل هنرستان هنرهای زیبای یاسوج برای نخستین بار میزبان اجرای نمایش های این جشنواره است.

وی با بیان اینکه این پلاتو طی سه ماه گذشته با صرف اعتبار 350 میلیون ریال ساخته شده است، عنوان کرد: این پلاتو هفته گذشته توسط معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهره برداری رسید.

ابدالی افزود: پلاتوی مرحوم "حسین پناهی" نیز که با صرف 400 میلیون ریال اعتبار در یاسوج به صورت کلی تعمیر و در حد استانداردهای جهانی تجهیز شده نیز با ظرفیت 150 نفر در اختیار اهالی نمایش این استان قرار گرفته است.

وی تالار هنرنمای مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد یاسوج با ظرفیت 213 نفر را دیگر سالن اجرای نمایشها عنوان کرد و بیان داشت: این سالن به عنوان تالار اصلی عرصه هنر این استان به عنوان یکی از استانداردترین تالارهای نمایشی کشور به حساب می آید و اجرای بخشی از نمایش های این جشنواره را بر عهده دارد.

آشنا به جشنواره تئاتر کهگیلویه وبویراحمد می آید

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از حضور مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین پایانی این جشنواره خبر داد و گفت: قادر آشنا به منظور شرکت در آیین پایانی و معرفی برگزیدگان این جشنواره 13 مهرماه به یاسوج سفر خواهد کرد.

ابدالی افزود: در این سفر آقایان "گله دار زاده"، رئیس انجمن هنرهای نمایشی ایران، "شفیعی" معاون اداری و مالی مرکز هنرهای نمایشی و جمعی از مسئولان این مرکز نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه داوران و منتقدان بیست و چهارمین جشنواره تئاتر این استان از طرف مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای قضاوت در مرحله نهایی این جشنواره معرفی شده اند، اظهار داشت: "کورش نریمانی"، "وزیری" و "شهره سلطانی" سه داور این جشنواره، از بازیگران، کارگردانان و فعالان عرصه تئاتر کشور هستند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از حضور "داریوش مؤدبیان" به عنوان مهمان ویژه این جشنواره، در آیین پایانی جشنواره خبر داد و افزود: "مجید کاکا سلطانی" نیز مدیریت کارگاه های نقد و بررسی نمایش های حاضر در مرحله پایانی بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویر احمد را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویر احمد در یاسوج در حال برگزاری است.