به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به روایاتی، گفت: انسانی که ذاتا محب خودش است، در هر زمینه به دنبال تکامل و پیشرفت می رود.



وی با بیان این که اگر حب ذات نباشد انسان در مقابل خطرات از خود دفاع نمی کند، بیان کرد: در واقع حب ذات ابزاری برای تکامل انسان است، البته تا مادامی که جنبه افراطی به خود نگیرد، همه غرایز برای زندگی انسان نیاز است، عیب کار جایی است که افراط و تفریط وارد آن شود و انسان خود شیفته و از خود راضی شود و این خطر است.



استاد درس خارج فقه حوزه افزود: انسانی که حب ذات افراطی دارد، می گوید هر چه امتیاز است مال من و هرچه مشکل است مال دیگران و مردم از چنین شخصی ناراضی می شوند.



وی با بیان این که چنین آدمی که خودشیفته است عیوب خود را محاسن می داند، تاکید کرد: مردم از چنین افرادی متنفر می شوند و دشمن بسیار پیدا می کند؛ اگر کسی حق باشد و به دیگران هم حق بدهد دشمن پیدا نمی شود اگر بگوییم حق مطلق هستیم دشمن پیدا می شود.



آیت الله مکارم افزود: این مسئله در مقیاس گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌های اجتماعی نیز صادق است، نظر من به شخص خاصی نیست، اما اگر دولتی از خود راضی شد و آمد عیوب خود را توجیه کرد و محاسن را به خودش منتسب کرد، مردم از او متنفر می شوند.



اگر چشم روی هم بگذاریم و بگوییم خبری نیست باعث عصبانیت مردم می‌شود



وی اظهار داشت: باید در کنار نقاط قوت اعتراف به ضعف ها نیز بکنیم و بگوئیم در فکر اصلاحیم و مردم طبیعتا از چنین افرادی خوش شان می آید؛ اما اگر توجیه و فرافکنی و گفته شود که این مربوط به خارجی است، آن موضوع مال گروه های دیگر است و هیچ گونه مسئولیتی را نپذیرفت این باعث می شود ناراضی زیاد شود.



این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که باید واقع نگر باشیم، بیان کرد: الان مشکلات پیچیده ای به ویژه در مسائل اقتصادی در کشور پیدا شده است و اگر چشم روی هم بگذاریم و بگوییم خبری نیست اشتباه است و باعث عصبانیت مردم می‌شود، همه باید دست به دست هم دهند تا مشکلات حل شود.



وی اضافه کرد: دولت و جناح های مختلف، کسبه و تولید کنندگان سهمی از مشکلات دارند و وقتی حل می شود که برای حل آن نظر به خود و جناح خود نباشد تا فردا آرای بیشتری داشته باشیم؛ باید خالصا و مخلصا مشکلات ممکلت و نه جناح خود را حل کنیم، این اخلاص است، اما اگر گفته شود هرچه هست از دیگران است، مشکل می شود.



کارنامه دولتمردان ترکیه درباره سوریه از همه سیاه تر است



آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات کشور سوریه اشاره کرده و با محکوم کردن دخالت کشورهای غربی و برخی از کشورها اسلامی در مسائل داخلی این کشور گفت: سران غرب هر کجا رفته اند خرابکاری به دنبال داشته اند، این‌ها به افغانستان، عراق و پاکستان به بهانه اصلاح رفتند اما خرابکاری به بار آوردند.



وی افزود: اینها سوریه را نیز می خواهند با چنین وضعی روبرو کنند، اگر انصافی باشد باید گفت مشکل سوریه باید به دست مردم آنها حل شود و انتخاباتی آزاد زیر نظر محافل بین المللی برگزار و هر گروهی انتخاب شود سر کار بیاید، اما آنها نمی‌خواهند و دوست دارند با تخریب و کشتار جناح همسو با اسرائیل را سرکا بیاورند.



استاد برجسته حوزه با بیان این که متاسفانه عربستان قطر و ترکیه هم با اینها همراهی می کنند، گفت: چرا به انتخاب مردم سوریه دل نمی بندید و برای آنها که عاقل و بالغ هستند و افراد دانشمند و نخبه ای دارند شان است می خواهید تصمیم بگیرید؟



وی تاکید کرد: از همه بدتر برخی از دولتمردان ترکیه هستند، اخیرا جمله عجیبی دیدم که گفته بود ایران، روسیه و چین با توجه به موضعی که در مورد سوریه اتخاذ کرده اند در برابر تاریخ شرمنده خواهند شد.



این مرجع تقلید با یادآوری این نکته که کارنامه سیاه برخی دولتمردان ترکیه در این موضوع از همه سیاه تر است، ابراز داشت: شما دست در دست اسرائیل گذاشته اید و اسم شما هم مسلمان است و مرتب گروه های تروریستی را تقویت می کنید شما در تاریخ رسوا نمی شوید و ایران که می گوید مردم سوریه خودشان باید تصمیم بگیرند رسوا می شود؟ اینها می دانند این گروهک ها مرتکب انواع جنایت می شوند و با این وجود به آنها کمک می کنند.



وی در پایان بیان کرد: امیدواریم خداوند تبارک و تعالی با لطف و کرمش مشکلات داخل کشور و سایر کشورهای اسلامی به ویژه سوریه را حل کند.