16 هزار بازرسی محسوس ار واحدهای صنفی زنجان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ معرفت الله جوزی ظهر چهارشنبه در همایش امنیت و اصناف گفت: در سطح استان 16 هزار و 856 مورد نظارت و بازرسی محسوس و 21 هزار و 839 مورد نظارت غیر محسوس توسط سازمان نظارت و بازرسی پلیس انجام گرفته است

سرهنگ جوزی، امنیت را ضرروری ترین نیاز جامعه بشری یاد کرد و افزود: امنیت نباشد فعالیت علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی عبادت امکان پذیر نیست.

وی نقش بازاریان را در ایجاد امنیت بسیار موثر دانست واظهار داشت: بازار و اصناف نهاد ارزشمندی است چرا که در بسیاری از جریان ها ی مختلف حضور پررنگی داشته است .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیتی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در جنگ تحمیلی بر علیه دشمن بازاریان نقش بسیار گسترده ای داشتند .

سرهنگ جوزی، با اشاره به اینکه دشمن در گذشته با جنگ سخت وارد عرصه شده بود و در حال حاضر با جنگ نرم اهداف شوم خود را دنبال می کند و در این راستا بازاریان و اصناف در خنثی کردن این فتنه می توانند کارهای خوبی را انجام دهند چرا که دشمن تهاجم فرهنگی خود را از بازار شروع می کند.

وی افزود: اگر در بازار امنیت نباشد تهاجم فرهنگی در جامعه توسعه پیدا می کند .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیتی فرماندهی انتظامی استان زنجان در ادامه گفت:قانون به اصفاف و بازاریان اجازه می دهد که امنیت را در جامعه ایجاد کنند و همیشه در صحنه حضور داشته باشند ودر این راستا بازاریان زنجان مردمی متدین و ولایی هستند و نباید ابتذال و مسائل غیر اخلاقی در بازار ترویج پیدا کند .

رئیس پلیس اطلاعات و امنیتی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: پلیس نظارت و بازرسی کشفیات اقلام ضد فرهنگی cd هفت هزار و 418 حلقه، تصاویر غیر مجاز پنج هزار و 431 قطعه، تصاویر شیطان پرستی 309 را در این مدت داشته است.

سرهنگ جوزی یاد آور شد: در این مدت 440 فقره تایید صلاحیت فردی انتظامی و ترافیکی، پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه پنج هزار و 811 مورد و صدور مجوز اقامتی و عروسی 17 هزار و 41 فقره را عملکرد این سازمان بر شمرد.

وی تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه را 53 هزار و 932 و تعداد فاقدپروانه را چهار هزار و 510 واحد عنوان کرد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیتی فرماندهی انتظامی استان زنجان ادامه داد: روسای اتحادیه ها نسبت به سامان دهی واحدهای صنفی اقدام کنند چراکه جرایم و تخلفات در واحدهای فاقد پروانه کسب رخ می دهد.