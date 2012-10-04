نوسان قیمت ارز به علت سوء مدیریت/ مسئولین مشکلات موجود در مسائل اجرایی کشور را بپذیرند

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کنفرانس عصر سه شنبه رییس جمهور افزود: یکی از اصول اولیه مدیریت، پذیرش اشتباهات و سعی برای جبران آن‌ها محسوب می‌شود اما متاسفانه بسیاری از ما، ایرادات و مشکلات موجود در حوزه فعالیت خود را ناشی از عملکرد خود نمی‌دانیم و سعی در مقصر جلوه دادن اطرافیان می‌کنیم.

وی با بیان اینکه کسانی که مشکلات حوزه کاری خود را به گردن سایرین می‌اندازند، هرگز انسان‌های موفقی محسوب نمی‌شوند، تصریح کرد: در حالی که سکان هدایت اجرایی کشور در دستان رئیس جمهور است، وی باید مشکلات موجود در مسائل اجرایی را بپذیرد و برای رفع آن با همفکری و تشریک مساعی دیگران اقدام کند.

عزیزی افزود: اگر ایشان مشکلات اجرایی کشور را تقبل نکرده و سعی در فرافکنی وضعیت موجود داشته باشد، به یقین نمی‌تواند اوضاع فعلی را مدیریت کند.

وی در مورد اظهارات رئیس جمهور در مورد اشکال تراشی رسانه‌ها و نقش روانی این رسانه‌ها در ایجاد مشکلات فعلی کشور گفت: این مسئله نیز نوعی فرافکنی محسوب می‌شود و نمی‌توان رسانه‌ای را از انجام وظیفه اطلاع رسانی منع کرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یک مدیر قوی بدون توجه به مسائل جانبی در پی رفع مشکلات و مدیریت حوزه کاری خود بر می‌آید، اظهار داشت: وظیفه رسانه‌ها اطلاع رسانی است و اگر رئیس جمهور فعالیت و عملکرد مناسبی داشته باشد؛ همین رسانه‌ها اطلاع رسانی کرده و خدمات دولت را به مردم معرفی می‌کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد رسانه‌های کشور دلیل مشکلات فعلی قلمداد شوند، پس در آن صورت مدیریت در کشورهای خارجی با حجم عظیم رسانه‌های قوی و منتقد چگونه انجام می‌شود؟.

عبدالرضا عزیزی اضافه کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی این است که ایرادات موجود را مربوط به خود ندانسته و سعی در انداختن تقصیر به گردن سایرین داریم.

کنار کشیدن از ریاست جمهوری به این سادگی‌ها نیست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این سخن محمود احمدی نژاد که "اگر حضور ما سخت است، یک خط می‌نویسیم و خداحافظی می‌کنیم" گفت: کنار کشیدن از ریاست جمهوری کشور به این سادگی‌ها نیست که با یک خط نوشتن انجام شود، ایشان باید بمانند و مسئولیت فعالیت‌ها و اقدامات خود را قبول کنند.

عبدالرضا عزیزی افزود: مگر می‌شود کسی هفت سال و نیم در راس امور اجرایی کشور باشد اما در شش ماه مانده به پایان دوران فعالیت و در اوج مشکلات حوزه مدیریتی خود، به راحتی سخن از رفتن و گذاشتن بار مشکلات بر شانه مردم بزند.

وی اظهار داشت: البته کسی منکر اقدامات خوب و ارزشمند دولت نیست و رئیس جمهور نیز در دولت نهم و دهم اقدامات و خدمات ارزشمندی انجام داده اما با این وجود نباید از زیر بار مشکلات فعلی کشور شانه خالی کند.

مدیریت یا سوء مدیریت در بازار ارز؟

عزیزی در مورد اظهارات رئیس جمهور در مورد بازار ارز نیز عنوان کرد: شرایط فعلی بازار ارز از دو حال خارج نیست؛ یا این شرایط به علت سوء مدیریت مسئولین به وجود آمده و یا شرایط فعلی بازار ارز به صورت مدیریت شده به این روز افتاده است.

وی افزود: وقتی رئیس جمهور بارها از این موضوع که شرایط فعلی بازار حبابی بیش نیست و ترکیده می‌شود، صحبت می‌کند، این نشان می‌دهد که ایشان از بروز این اتفاقات آگاه بوده و بازار ارز به صورت مدیریت شده در شرایط فعلی قرار گرفته است.

رئیس کمیسون اجتماعی مجلس در مورد اخلال گران بازار ارز نیز اظهار داشت: اگر مشکلات فعلی به اخلال گران ارزی نسبت داده شود، نشان می‌دهد که دولت پذیرفته است که اخلال گران از دولت قوی‌تر هستند و این مسئله به هیچ عنوان مناسب نیست.

عبدالرضا عزیزی اضافه کرد: در این حال یا باید دولت به اندازه‌ای فعالیت ارزی قوی داشته باشد که از اخلال اخلال گران جلوگیری شود و یا باید با اخلال گران موجود برخورد مناسب صورت گیرد.