اختتامیه نمایشگاه گردشگری در استان البرز برگزار می شود

علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شامگاه چهارشنبه اختتامیه نمایشگاه گردشگری در کاروان سرای شاه عباسی استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اتمام هفته گردشگری و برگزاری جشنواره و همایش های مختلف در خصوص گردشگری در این هفته، اضافه کرد: این مراسم اختتامیه با حضور معاونان استاندار البرز و افراد فعال در حوزه گردشگری برگزار می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز ادامه داد: راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه گردشگری در هفته گردشگری برای اولین بار در کشور از جمله کارهای شاخص بود که در این هفته صورت گرفت.

زمانی افزود: این نمایشگاه دارای 25 غرفه بود که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، هشت غرفه صنایع دستی و آموزشگاه های خدمات جهانگردی در این نمایشگاه حضور داشتند.

وی گفت: این مراسم اختتامیه از 30: 16 آغاز و تا ساعت 21 ادامه دارد که برنامه اصلی آن از 18 تا 20 است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: نشست های تخصصی با حوزه های مختلف، برگزاری جشنواره و همایش های مختلف و تخفیف 20 تا 40 درصدی مراکز خدماتی و گردشگری به مناسبت هفته گردشگری از جمله کارهای صورت گرفته در این هفته بوده است.

وی تصریح کرد: مراسم اختتامیه نمایشگاه گردشگری با مراسم آتش بازی و برنامه های مختلف برگزار خواهد شد.