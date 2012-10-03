حوادث رانندگی در ایران هر سه ساعت جان 7 نفر را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی، فرهنگ یاران و همیاران پلیس که پیش از ظهر چهارشنبه در تالار نژادفلاح کرج برگزار شد اظهار داشت: امسال شعار هفته ناجا "سرمایه اجتماعی اساس اقتدار پلیس" است و این سرمایه و ظرفیت اجتماعی بی شک همراهی توام با شناخت و احساس مسئولیت است.

وی افزود: این شعار دقیقا رویکرد پلیس و نوع نگاه این نهاد به چگونگی برقراری نظم و امنیت را اعلام می کند که ایجاد امنیت پایدار را بر پایه همکاری، تعامل و مشارکت مردم می داند.

وی با اشاره به این که در دنیا پلیس نگاه های متفاوتی در بحث ایجاد امنیت دارد گفت: برخی کشورها اساس و نگاه خود را بر پایه تامین تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی حرفه ای استوار می کنند و در واقع نگاهی سخت افزاری برای تامین امنیت در کشور دارند.

توکلی گفت: اما برخی کشورها نگاه نرم افزاری داشته و ایجاد امنیت پایدار را در گرو به کارگیری ظرفیت های اجتماعی و فرهنگ سازی در این مقوله می دانند که ایران از این جمله است البته نه به معنای آنکه نگاه سخت افزاری و تجهیز امکانات و فناوری روز دنیا را در رویکرد و اساس کار خود نداشته باشد.

بالاترین نوع حضور و مشارکت اجتماعی در دفاع مقدس رقم خورد

معاون هماهنگی عقیدتی سیاسی ناجا با تاکید بر این موضوع که همیشه حضور و مشارکت گسترده اجتماعی و در واقع مردمی توفیقات و پیروزی ها را رقم می زند گفت: بالاترین نوع حضور را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که حاصل آن توفیقات ماندگار در تاریخ بود.

وی گفت: امروز دفاع مقدس همچنان ادامه دارد و تنها جبهه و خاکریز تغییر کرده بنابراین باید حضور و مشارکتی همچون دوران دفاع مقدس داشته باشیم.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل برقراری امنیت و انضباط و آرامش در کشور نیازمند حضور، مشارکت و تعامل اجتماعی در بالاترین سطح ممکن است.

در هر شبانه روز 50 نفر در اثر حوادث رانندگی می میرند

توکلی اظهار داشت: امروز ضمن اینکه جمعیت خودرویی کشور چهار برابر شده و ترافیک و عبور و مرور نیز همین میزان رشد را داشته اما شاهد کاهش بالغ بر هشت هزار نفری کشته شدگان تصادفات رانندگی هستیم.

وی افزود: با این حال سالانه 20 هزار نفر در اثر حوادث رانندگی می میرند و این امر شایسته کشور ما نیست.

معاون هماهنگی عقیدتی سیاسی ناجا گفت: به طور متوسط در هر سه ساعت هفت نفر و در هر شبانه روز 50 نفر در اثر حوادث تصادفات رانندگی جان خود را ازدست می دهند و این یعنی از هم پاشی و آسیب پذیری چندین خانواده در عرض یک شبانه روز.

شاخصه های فرهنگی یک جامعه با قوانین راهنمایی و رانندگی آن سنجیده می شود

توکلی تصریح کرد: در دنیا شخصیت و فرهنگ ملت یک جامعه با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ان سنجیده می شود از این رو توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی از ضرورت زیادی برخوردار است.

وی تاکید کرد: همه احاد جامعه باید بر قوانین و آئین نامه راهنمایی و رانندگی تسلط داشته و آن را بدانند تا از حقوق خود دفاع و به وظایف خود عمل کنند.