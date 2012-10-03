پخش هزار دقیقه برنامه با موضوع دفاع مقدس از رادیو البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو البرز با اختصاص تقریبا هزار دقیقه برنامه های ویژه و متنوع دفاع مقدسی ،در ایام هفته دفاع مقدس به ارائه مطالبی درباره شهدا و گرامیداشت این هفته پرداخت.

این شبکه با پخش برنامه های متنوعی همچون "با راهیان نور"،"در جستجوی فردا"،"معرکه"،"سالگشت"،"کوچه های خاطره"،"آنونس ویژه رویدادهای البرز" و مطالبی که در "فواصل پخش" برنامه ها تقدیم شنوندگان می شد زمان خوبی را به این موضوع مهم اختصاص داد.

رادیو البرز با پخش این برنامه ها به ارائه مطالبی مفید و زنده کردن یاد شهدا و جانبازان و تجدید میثاقی دوباره با شهدا و پایبندی به ارزش های دینی و اخلاقی پرداخت.

این برنامه ها با موضوعاتی همچون پخش پیام رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس ، پخش مراسم ویژه نیروهای مسلح، پخش مراسم رژه بسیجیان استان، پخش همایش دفاع مقدس در مدارس استان، گفتگویی با حضور کارشناسان مجرب درباره ارزش های دفاع مقدس و اهمیت حفظ و نشر این آثار و ارزش های گرانقدر،خواندن وصایای شهدا، مسائل جنگ و هفته دفاع مقدس همراه بود.

همچنین گفتگوهایی با موضوع ایران و تحولات پس از جنگ،بصیرت در دفاع مقدس ،آشنایی با تجربیات مسافران کاروان های راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور، ایران و تحولات پس از جنگ، حوادث تاریخی این ایام بر اساس تقویم دفاع مقدس و... تقدیم شنوندگان شد.

گفتنی است این برنامه های زنده و تولیدی رادیو البرز از 31 شهریور ماه شروع و تا 7 مهرماه ادامه داشت.