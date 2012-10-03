نماینده آمل پیگیر خط مترو تهران به آمل است

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سوی عزت الله یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس و پیگیری مجدانه او در سطح ملی، طرحهای مطالعاتی و اولیه انتقال ادامه خط مترو تهران به آمل در حال انجام است.

وی ادامه داد: در هرصورت مجموعه شهرستان آمل با کمک نماینده مردم آمل در مجلس برای تحقق این طرح مهم و بزرگ زیربنایی در کشور با وحدت و همکاری دوجانبه تلاش خواهد کرد.

فرماندار آمل اضافه کرد: فرماندار و دستگاه های اجرایی شهرستان آمل در صورت عملیاتی شدن این طرح مهم و ابلاغ آن از سوی دولت همه توان شهرستان را برای پروژه مترو تهران به آمل بکار می گیرند.

اکبرزاده ادامه داد: اکنون دولت با اختصاص اعتبار در بخش زیرساختی و توسعه خطوط ارتباطی آمل به تهران، تکمیل و چهارخطه کردن جاده هراز را در حال اجرا دارد.

وی یادآور شد: دولت با اختصاص اعتبارهای ملی برای تکمیل چهارخطه کردن جاده هراز، عزم خود را برای افزایش ایمنی این جاده پرتردد تهران به آمل جزم کرده است.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.



