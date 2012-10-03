برتری تیم والیبال خراسان شمالی در برابر کرمانشاه

علی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم خراسان شمالی در سومین دیدار خود در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی کشور با نتیجه دو بر یک به برتری دست یافت اما از رسیدن به مرحله یک شانزدهم نهایی باز ماند.

وی افزود: تیم استان در صورت پیروزی دو بر صفر برابر کرمانشاه، جواز حضور در مرحله یک شانزدهم نهایی کشور را کسب می‌کرد اما واگذاری یک گیم از این مسابقه شرایط را برای تیم خراسان شمالی تغییر داد.

به گفته کمالی تیم استان دو دیدار قبلی خود را برابر گلستان و اردبیل واگذار کرده بود و این پیروزی نیز نتوانست مانع از حذف این تیم از رقابت‌های قهرمانی کشور شود.

وی گفت: اعضای تیم والیبال نشسته جانبازان خراسان شمالی را در این مسابقات برات ایمنی، محسن علی آبادی، علی نودهی، کریم فروتن، محمد پژمان، فروع الدین رباطی، مظفر عبدالله زاده، محمد یوسفی و حسینعلی مغنی به مربیگری مهدی خوشی تشکیل داده بودند.

کمالی تصریح کرد: رقابت‌های قهرمانی والیبال نشسته جانبازان کشور با حضور 26 تیم از استان‌های مختلف، به میزبانی شهر رامسر استان مازندران و در محل ورزشگاه شهید چمران این شهر از عصر یکشنبه 9 مهر ماه آغاز شده و تا 13 این ماه نیز ادامه دارد.