کمند امیر سلیمانی؛ بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نوع پوشش بازیگران در فیلم های سینمایی و تأثیر آن بر مد و لباس افراد عادی جامعه گفت: بازیگران و نوع پوشش آنها بر افراد جامعه تأثیر بسزایی دارد چون اصولا تماشاچی ها دوست دارند با بازیگر محبوبشان همزادپنداری کنند. اگر این بازیگر شخصیت مثبت و ایده آلی در فیلم داشته باشد که دیگر خیلی تاثیر بیشتری دارد.

وی افزود: اولین چیزی که در یک بازیگر جلب توجه می کند نوع پوشش اوست. پوشش خوب می تواند بازیگر را به مخاطب و تماشاگرش نزدیک کند. البته در مورد این تاثیرات باید خیلی دقیق کارشناسی شود. آنچه که مردم برداشت می کنند ممکن است با عقیده و حدس ما متفاوت باشد.

این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه اضافه کرد: ممکن است یک پوشش منفی در فیلم توسط تماشاچی مثبت تلقی شده و از آن تقلید کند. اما یک پوشش مثبت روی تماشاگر تاثیر منفی بگذارد. برای انتخاب پوشش کاراکترهای منفی و مثبت یا خوشبخت و بدبخت باید خیلی دقیق طراحی انجام شود.

امیر سلیمانی در ادامه در ارتباط با اینکه چقدر طراحی لباس بازیگران فیلم ها به واقعیت موجود در جامعه نزدیک است اذعان داشت: خوب طبیعتا اگر به آنچه که مردم در جامعه می پوشند نزدیک نباشد اجازه پخش ندارد. ما اقشار مختلفی در جامعه داریم که هر کدام حجاب و نوع لباس مخصوص خود را دارند با پوشانندگی کم یا زیاد. همین هم باعث می شود نشود یک مدل معمولی طراحی کرد که همه به آن نزدیک باشند. از طرف دیگر بازیگری که در فیلم نقش یک آدم مرفه را بازی می کند با پوشش یک فرد کارمند فرق دارد. سلیقه تماشاگر هم متفاوت است. این کار طراحی لباس فیلم را برای باور تماشاگر خیلی سخت می کند.

بازیگر فیلم سینمایی "قرمز" در مورد محدودیت های طراحی لباس اضافه کرد: یک جاهایی محدودیت هایی وجود دارد که خیلی دست و پاگیر است. خیلی وقت ها باید فیلم با واقعیت ها مطابقت کند اما محدودیت ها باعث می شود این اتفاق نیوفتد. مثلا بازیگری که می خواهد نقش یک ورزشکار را بازی کند نمی تواند لباس مربوط به آن ورزش را در فیلم به تن داشته باشد و طراحی لباسش با واقعیت جور در نمی آید. در مورد خیلی از مشاغل این طور است. بعضی وقت ها پوشش و طراحی معمولی آن مناسب پخش عمومی نیست.

این بازیگر در مورد اینکه برگزاری جشنواره ای با موضوع مد و لباس سینمایی تا چه اندازه به رفع محدودیت های موجود کمک می کند گفت: الگوهایی که این جشنواره ها می تواند تعریف کند خیلی به کمک طراحان لباس در فیلم های سینمایی می آید.