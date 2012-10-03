کسب رتبه اول تیم وزنه برداری جانبازان ومعلولان منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه مرحله نهایی این مسابقات که شامگاه سه شنبه برگزار شد، جوانترین فرد حاضر در مسابقات 12 ساله اعلام شد و به تیم و افرادی که موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند جام و حکم قهرمانی اهدا شد و در هر رشته ورزشی نیز یک تیم به عنوان تیم اخلاق موفق به دریافت کاپ اخلاق شد.

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران، میزبانی منطقه 20 در مرحله نهایی مسابقات ورزشی جانبازان و معلولین مناطق 22 گانه تهران را مثبت ارزیابی کرد و مجموعه قمر بنی هاشم(ع) که محل برگزاری مسابقات بود را به عنوان یک فرصت خوب برای جانبازان و معلولین برشمرد.

محمد رضایی افزود:‌ احداث مجموعه قمر بنی هاشم(ع) به عنوان بزرگترین و مجهزترین مجموعه فرهنگی و ورزشی ویژه جانبازان در کشور امکان استفاده از تمام امکانات ورزشی را برای جانبازان و معلولین به خوبی فراهم کرده است.

وی به رویکرد شهرداری تهران مبنی بر توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و افزود:‌ برپایی جشنواره های تابستانه، مسابقات ورزشی محلات، توسعه خانه های ورزش و سلسله مسابقات متنوع ورزشی در مناسبت های مختلف از اقدامات سازمان ورزش شهرداری تهران است.

آموزش تفکیک پسماندها در مدارس جنوب تهران برگزار شد

به منظور اشاعه فرهنگ بازیافت مواد و تفکیک پسماندها ، کارگاه تفکیک زباله ها در مدارس شهرداری منطقه 20 برگزار شد.

شهردار ناحیه 3 با اعلام این خبر گفت: به همت واحد آموزش و مشارکتهای شهروندی اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه 3 و اداره بازیافت منطقه 20، نهمین کارگاه آموزشی بازیافت با عنوان روش تفکیک زباله در مدرسه ابتدایی فولادفر برگزار شد.

محمد خوشی با اشاره به اینکه این کارگاه با هدف ترویج فرهنگ باز یافت مواد و ضرورت حفاظت از محیط زیست برگزار شد افزود: در این کارگاه دانش آموزان با موضوعاتی از قبیل فرآیند تفکیک پسماندها و بازگشت مجدد مواد به چرخه تولید، اهمیت جداسازی پسماندها و تفکیک زباله ها برای حفظ محیط زیست و اهمیت استفاده از کیسه های ویژه جداسازی پسماندها آشنا شدند.

در پایان به منظور افزایش جلب مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری از محیط زیست به کلیه دانش آموزان کتابهایی با موضوع بازیافت اهدا شد.

همایش تشریح بن مایه های جنبش بیداری اسلامی در شهرری برگزار شد

همایش تشریح بن مایه های جنبش بیداری اسلامی به همت امور بانوان فرمانداری ویژه شهرستان ری در محل کانون فرهنگی ناحیه بسیج حضرت عبدالعظیم (ع) شهرری برگزار شد.

این همایش به مناسبت هفته دفاع مقدس و با توجه به شعار دفاع همچنان باقی است با موضوع زنان و خانواده و با حضور بیش از 300 نفر از زنان مبلغ ، فرماندهان بسیج، اساتید حوزه و دانشگاه و بانوان کارمند شهرستان ری برگزار شد.

در این همایش یک روزه، محمد همایونفر از اساتید حوزه علمیه جامعه المصطفی(ص) قم و محقق و پژوهشگر حوزه های خانواده، مباحثی را با محورهای جنگ نرم و حمله دشمن به خانواده، دفاع و جلوگیری از نفوذ دشمن در جنگ نرم، الگوهای غرب در مباحث خانواده، اهداف فروپاشی خانواده ها توسط غرب، ترویج فساد و بی بند و باری، شیطان پرستی، سبک زندگی آمریکایی و احیای سبک زندگی اسلامی ایرانی ارائه کرد.