خودکفایی ایران در تولید واکسن هاری دامی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زواره پیش از ظهر چهارشنبه درحاشیه همایش پیشگیری از بیماری هاری در پژوهشکده انیستیو پاستور ایران اظهار داشت: هم اکنون تولید سالانه واکسن هاری دامی در ایران حدود 200 هزار دوز بوده که با راه اندازی بیوراکتور دوم در مجتمع تحقیقاتی و تولیدی انیستیتو پاستور کرج تولید این نوع واکسن به حدود 440 هزار دوز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: هم اکنون نیاز کشور به واکسن هاری دامی در ایران سالانه حدود 400 هزار دوز است که حدود نیمی از آن تولید داخل و بقیه از خارج وارد می شوند.

رئیس بخش تحقیقات هاری سازمان انیستیتوپاستور ایران ادامه داد: خوشبختانه اکنون زیرساختهای تولید افزایشی واکسن هاری دامی در کشور فراهم بوده و به طور حتم تا پایان امسال ایران از واردات واکسن هاری دامی از خارج بی نیاز خواهد شد.

زواره اضافه کرد: خوشبختانه تولید واکسن هاری دامی ایران از کیفیت و با درصد اثرگذاری بالایی برخوردار بوده و سازمان بهداشت جهانی آن را تائید کرده است.

وی یادآور شد: نسل جدید واکسن هاری در ایران از سال 79 به طور رسمی از نوع کشت سلولی با موفقیت تولید و در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس بخش تحقیقات هاری سازمان انیستیتو پاستور ایران اضافه کرد تولید اولیه واکسن هاری دامی در دهه 80 حدود 100هزار دوز بوده که به تدریج این میزان اکنون به حدود 200 هزار دوز در سال افزایش یافته است.

