اسلامی شدن دانشگاهها مانع رشد و توسعه علمی جامعه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع ومعارفه رئیس دانشگاه آزاد یاسوج پیش از ظهر چهارشنبه با حضور برخی از مسئولین استانی ومدیران دانشگاه آزاد در یاسوج برگزار شد.
نماینده شهرستانهای بویراحمد و دنا در این مراسم گفت: گردش نخبگان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر عادی است که براساس آن بستر برای توسعه بیشتر در بخش های مختلف فراهم می شود.
غلام محمد زارعی افزود: مسئولیتها امانتی هستند که روزی در اختیار فردی است و پس از آن به دیگری واگذار می شود و به کسی وفا نمی کند.
وی بیان کرد: مسئولیت در این نظام، افتخار و تکلیف است که باید به خوبی به آن عمل کنیم تا شاهد بالندگی نظام در عرصه های مختلف باشیم.
زارعی تاکید کرد: دانشگاه اگر به وظایف خود به خوبی عمل کند، می تواند در بصیرت افزایی و بالندگی علمی در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
وی اسلامی شدن دانشگاهها را یک پروسه زمانبر دانست و گفت: با اسلامی شدن دانشگاه محدودیتی در رشد و توسعه علمی جامعه ایجاد نمی شود.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس همچنین بیان داشت: رئیس دانشگاه باید با تعامل با اساتید، دانشجو و روحانیت دانشگاه، زمینه رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی و علمی دانشجویان را فراهم سازد.
وی همچنین بر ایجاد زیرساختها و امکانات دانشگاهی تاکید کرد و گفت: یک رئیس دانشگاه میتواند با برنامهریزی و تجربه، در زمینه ایجاد زیرساختهای علمی و آموزشی و بالندگی علمی ومعنوی در دانشگاه موفق باشد.
