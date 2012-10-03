بخش مهمی از گریه بر اهل بیت(ع) برای مهجوریت سیره ائمه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی، در ادامه بحث تفسیری خود در مسجد اعظم قم، با اشاره به این که ما در روایات تفسیری، اخلاقی، تاریخ و مقتل مشکل جدّی داریم ، دلیل معتبر نبودن بعضی از نقل های تاریخی را عدم استفاده از محضر اهل بیت (ع) عنوان کرد و گفت: بعضی از روایت‌ها آن‌چنان نیست که انسان بتواند با آرامی به اینها سر بسپارد، چرا که فقه ما، روایات تفسیری و اخلاقی ما از زمان امام باقر و امام صادق(س) زنده شد؛ در حالی که حدود یک قرن تفسیر قرآن، فقه قرآن، اخلاق قرآن، تاریخ اسلامی همه دردست خلفای اموی و عباسی بود.



وی با اشاره به این که در صد سال اول، سه حوزه علمیه در مکه، مدینه و عراق بود و این حوزه ها را ابن عباس، ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود اداره می کردند، ولی هیچ کمکی از اهل بیت(ع) نمی گرفتند، ادامه داد: تنها فقه و اصول نیست که مهجور مانده، بلکه تفسیر واقعاً مهجور مانده است، لذا با توجه به فراغتی که درباره فقه شده، در فقه دست انسان تقریباً یا تحقیقاً باز است، اما در روایات تفسیری، اخلاقی، تاریخ و مقتل ما مشکل جدّی داریم.



این مرجع تقلید اضافه کرد: به هر تقدیر انسان باید با تلاش فراوان خود مطلب را از قرآن استخراج و پس از آن روایات را تأیید کند.



آیت الله جوادی آملی، بخش مهمی از گریه براهل بیت(ع) را مهجوریت سیره و کلام ائمه(ع) دانست و ابراز داشت: قسمت مهمّ گریه ما برای همین است، حالا فلان کس را زدند، فلان کس را زنجیر کردند، اینها البته گریه عاطفی دارد، اما گریه عقلی برای این است که شما دلتان می‌خواهد مکه می‌روید، مدینه می‌روید به آسانی مرام اهل بیت(ع) را پیاده کنید، اما نمی توانید.



به گزارش مرکز خبر حوزه وی در پایان تاکید کرد: باید تلاش و کوشش کرد عناصر محوری را از خود قرآن به دست آورد.