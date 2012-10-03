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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

در ایرانشهر/

بزرگترین اردوگاه مجرمان مواد مخدر جنوب شرق دهه فجر راه اندازی می شود

بزرگترین اردوگاه مجرمان مواد مخدر جنوب شرق دهه فجر راه اندازی می شود

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: بزرگترین اردوگاه مجرمان مواد مخدر جنوب شرق کشور با ظرفیت نگهداری پنج تا هشت هزار نفر در ایرانشهر در حال ساخت است که دهه فجر امسال راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از عملیات اجرایی این اردوگاه اظهار داشت: جمع آوری تمامی زندانیان جرائم مواد مخدر سیستان و بلوچستان از سراسر کشور و تجمیع آنان در یک مکان معین از مهم ترین اهداف ساخت این اردوگاه به شمار می رود.

وی گفت: این اردوگاه از مجهزترین اردوگاه های کشور می باشد که با جدیت در حال ساخت است.

وی افزود: اردوگاه مجرمان مواد مخدر جنوب شرق کشور در زمینی به گستره 20 هکتار با 12 هزار متر مربع زیربنا دارای بخش های مختلفی از جمله سالن ورزشی، فنی حرفه ای، آسایشگاه، ملاقات و انتظار، فضای سبز، خوابگاه، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: عملیات اجرایی این اردوگاه تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گفت: تاکنون 120 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این اردوگاه هزینه شده و هنوز 50 میلیارد دیگر برای اتمام آن نیاز است.

کد مطلب 1711372

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