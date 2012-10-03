بزرگترین اردوگاه مجرمان مواد مخدر جنوب شرق دهه فجر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از عملیات اجرایی این اردوگاه اظهار داشت: جمع آوری تمامی زندانیان جرائم مواد مخدر سیستان و بلوچستان از سراسر کشور و تجمیع آنان در یک مکان معین از مهم ترین اهداف ساخت این اردوگاه به شمار می رود.

وی گفت: این اردوگاه از مجهزترین اردوگاه های کشور می باشد که با جدیت در حال ساخت است.

وی افزود: اردوگاه مجرمان مواد مخدر جنوب شرق کشور در زمینی به گستره 20 هکتار با 12 هزار متر مربع زیربنا دارای بخش های مختلفی از جمله سالن ورزشی، فنی حرفه ای، آسایشگاه، ملاقات و انتظار، فضای سبز، خوابگاه، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: عملیات اجرایی این اردوگاه تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.