ایران با150 کشور مبادلات تجاری دارد/ توسعه بازرگانی طی ماههای آینده

حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:‌ برنامه ها بصورت عمومی در کل کشور برای بخش های مختلف تعریف کرده ایم و علاوه بر آن در هر استانی یک برش بخشی و منطقه ای وجود دارد که بر اساس آن در قزوین در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و صنایع دستی در بخش های مختلف برنامه های مختلفی تعریف شده است.

وی افزود: خوشبختانه این برنامه ها بطور مرتب در دو کارگروه تخصصی در استان رصد می شود که یکی از کارگروه ها صادرات غیر نفتی است که به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی استاندار شکل می گیرد که قزوین در ردیف استانهایی است که عملکرد بسیار خوبی داشته و همواره طی سالهای اخیر در جایگاه اول کشور بوده است.

صافدل تصریح کرد: در رسیدگی و توجه به مسائل صادرات غیرنفتی کارگروه دومی که در حوزه مدیران و کارشناسان دستگاه های تخصصی شکل می گیرد کارگروه پایش تجارت خارجی است که بخشی از برنامه های استان مرور می شود و براساس عملکردهای شکل گرفته مورد به مورد رصد می شود که بازارهای هدف و هم عملکرد صادرکنندگان بررسی می شود تا اگر محدودیت هایی وجود داشته باشد این امور تسهیل شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خارجی ایران یادآورشد:‌ خوشبختانه عملکرد خوب صادرات قزوین حاکی از آن است که 400 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در استان با ترکیب متنوعی از کالاهای صنعتی و صنایع دستی و کشاورزی محقق شده که اقدام و تلاش در خور تقدیری است.

وی در خصوص میز تخصصی کشمش گفت: در سال گذشته در جشنواره کشمش به موضوع مرتبط به کشاورزی، حمل و نقل، بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات برای بازار کشمش کار خوبی انجام شد و امسال برای دومین سال پیاپی تحت عنوان میز کشمش در حوزه های مختلف کارشناسی خواهد شد تا اگر محدودیتهایی در سرمایه گذاری در صنایع مکمل و فعالیتهای تعیین شده موانعی وچود دارد در میز کشمش مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: در حوزه های ترویج تجارت برای بازاریابی محصولات استان و پذیرش بخشی از هزینه های بازاریابی متناسب با برنامه هایی که ارائه شده در خدمت فعالین استان خواهیم بود.

مبادلات تجاری با 150 کشور جهان

صادفدل اظهارداشت:‌ در حال حاضر با 150 کشور در حوزه صادرات و واردات روابط تجاری داریم که حجم تجارت با این کشورها متفاوت است و بعضی از حوزه ها و عملکردها همواره رو به افزایش بوده و در برخی از کشورها متاثر از اقداماتی که بدخواهان کردند و بعضی از کشورها خود را همراه کردند این حجم کمتر شده است.

وی گفت: اما این روند کمی به سمت بازارهای دیگر هدایت شده به طوری که در بعضی از کشورهای اروپایی بخشی از بازارها را به سمت آسیا متمایل کرده ایم.

صافدل یادآورشد:‌ اخیرا کمیته ای تحت عنوان کمیته تجارت خارجی را در سازمان توسعه تجارت فعال کرده ایم که در این کمیته معاونان وزرای دستگاههای اقتصادی ذیربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های اقتصادی حضور و مدیران ارشد اتاق های بازرگانی و تعاون و تشکلهای صادراتی و وارداتی کشور حضور دارند تا کلیه فعالیتهای اداری را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی افزود: بدنبال آن هستیم تا با کاهش اسناد مورد معامله در تجارت و کاهش هزینه های تجارت بتوانیم سرعت تجارت را افزایش دهیم.

صافدل اظهارداشت: در حال حاضر در 20 کشور رایزن بازرگانی داریم که بخش عمده اینها در کشورهای همسایه متمرکز هستند و بعضی ها در کشورهای آسیای دور و آفریقایی حضور دارند که خوشبحتانه عملکرد این همکاران در طول سالهای گذشته حاکی از این است که حضور رایزنان در بازارهای هدف توانسته اطلاعات خوبی را در جهت شناسایی کالای ایرانی و شناسایی سلیقه مصرف کننده در بازارهای هدف به ما منتقل کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر محدودیتهای بودجه ای که بخصوص امسال با آن مواجه هستیم برطرف شود مصمم هستیم برای حضور در 20 بازار دیگر جهان رایزن بازرگانی تعیین کنیم که نیروهای متخصص آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را دیده اند که این گروه نیز به زودی به کشورهای پیش بینی شده اعزام خواهند شد.