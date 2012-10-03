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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

تهیه‌کننده "دیدار" عنوان کرد:

تشریح دلایل توقف پخش برنامه علی ضیاء/ با "جشن دیدار" بازمی‌گردیم

تشریح دلایل توقف پخش برنامه علی ضیاء/ با "جشن دیدار" بازمی‌گردیم

تهیه‌کننده "دیدار" اعلام کرد این برنامه نیز مثل هر برنامه دیگری به پایان رسیده اما همان عوامل با همان مجری برنامه‌ای با نام "جشن دیدار" را از پنجم آبان روی آنتن خواهند فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "دیدار" از ابتدای امسال به تهیه‌کنندگی مسلم سالاری و اجرای سیدعلی ضیاء از شبکه جام جم روی آنتن می‌رفت. این برنامه هر هفته شنبه و یکشنبه با حضور هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های خاص پخش می‌شد و همین موضوع به ایجاد جذابیت و افزایش مخاطبان آن کمک کرده بود.

با این حال "دیدار" این شنبه روی آنتن نرفت و شنبه شب در برنامه دیگری با نام "دیدار یار" در همان استودیو و دکور شاهد اجرای عبدالرضا امیراحمدی و حسین رفیعی بودیم و یکشنبه نیز شبکه جام جم برنامه‌ای با اجرای هومن حاجی عبدالهی روی آنتن فرستاد.

مسلم سالاری در این زمینه در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر توضیح داد: برنامه‌های شبکه جام‌جم به شکل فصلی پیگیری می‌شود. ما "دیدار" را در بهار و تابستان داشتیم و قرار است برنامه جایگزینی داشته باشیم که پخش آن را از عید قربان شروع خواهیم کرد. وی درباره عوامل آن برنامه افزود: همان عوامل و همان مجری در این برنامه تازه نیز حضور خواهند داشت.

سالاری در پاسخ به اینکه چرا در یکی از قسمت‌ها مجری به ادامه برنامه تا پایان سال اشاره کرد، یادآور شد: ممکن است برنامه‌ها به صورت فصلی تمدید شوند و ممکن است این اتفاق رخ ندهد. هر برنامه‌ای یک روز شروع می‌شود و یک روز به خاتمه خواهد رسید

وی در تشریح برنامه تازه ادامه داد: عنوان برنامه بعدی "جشن دیدار" است که در استودیو ضبط نمی‌شود و در فضاهای مختلف آن را می‌سازیم. برای عید قربان، عید غدیر و میلاد پیامبر (ص) نیز برنامه با حضور تماشاگران اجرا می‌شود.

این تهیه‌کننده در پاسخ به اینکه آیا قرار است "جشن دیدار" مناسبتی اجرا شود، اظهار کرد: از قربان تا غدیر هر شب 11 برنامه خواهیم داشت. برای تولید برنامه به حامی مالی نیاز داریم و قرار است هزینه‌های آن را از طریق مشارکت تأمین کنیم.

به گزارش مهر، پیش از "دیدار" نیز برنامه دیگری با نام "شب نشینی" و با اجرای آزاده نامداری و احسان کرمی از شبکه جام جم در همان ساعت پخش روی آنتن می‌رفت.

کد مطلب 1711380

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