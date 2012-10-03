شاه آبادی: محتوای نمایش‌ باید مطابق بر فرهنگ جامعه ما باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان ایلام صبح امروز با حضور حمید شاه آبادی در مجتمع فرهنگی و هنری ایلام برگزار شد.

معاون امور هنری در اختتامیه جشنواره تئاتر استانی ایلام اظهار کرد: تئاتر باید برای مردم روی صحنه برود و موضوعات نمایش های ما باید مطابق بر فرهنگ و ارزش های مردم و جامعه ما باشد.

شاه آبادی طی سخنانی که در این مراسم ایراد کرد همه شاخه های هنری را زبان بی بدیل و بی واسطه ای برای ارائه نگاه هنرمند به مخاطب دانست و گفت: آثار هنری می تواند اثری در جامعه ایجاد کند که هیچ ابزاری توانایی انجام این کار را ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: تئاتر خوب دارای سه ضلع است و چناچه این سه ضلع به درستی در کنار هم قرار بگیرند، یک نمایش خوب خلق می شود. دولت، مردم و هنرمندان تشکیل دهند این سه ضلع هستند. اگر دولت به وظایفش عمل کند، مردم با رفتن به سالن های تئاتر، از تئاتر حمایت کنند و هنرمندان نیز با فکر و ایده و اندیشه پاک و برآمده از نیاز جامعه، نمایشی را به روی صحنه ببرند، تئاتر رو به جلو حرکت می کند.

معاون امور هنری گفت: نباید در تئاتر به تقلید از فرهنگ بیگانه روی آوریم. اگر در جشنواره ای دیدید که اهالی تئاتر تنها مخاطب نمایش ها هستند، آن جشنواره ناموفق است. جشنواره ای موفق است که مردم بیایند و صندلی های سالن را پر کنند. نگاه ما باید به سوی خدا باشد، چرا که او خالق همه زیبایی هاست. هر اثر هنریی که خلق می شود باید ما را به سوی اندیشه الهی سوق دهد و هدایت کند. اثری که هنرمند خلق می کند باید سرشار از اندیشه ای باشد که در مسیر الهی حرکت کند.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که تئاتر شهر استان ایلام که فقط مخصوص اجرای نمایش های تئاتر باشد، راه اندازی شود. بیست و ششمین جشنواره تئاتر استانی ایلام در روزهای 9 الی ۱۲ مهر برگزار شد.

همراهی هنرمندان پیشکسوت و جوان در جشن عروسکها

جزییات مراسم جشن عروسک‌ها که روز 14 و 15 مهرماه در تئاترشهر و به مناسبت روز جهانی کودک، برگزار می‌شود؛ تعیین شد.

افسانه زمانی مدیر هماهنگی جشن عروسکها گفت: از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در جشن، عرضه کتاب، نوشت‌افزار و عروسک های ویژه گروه سنی کودک در غرفه کانون پرورش فکری، کودکان و نوجوانان، برگزاری شش کارگاه تخصصی در زمینه تولید نمایش خلاق،‌ قصه‌گویی، تولید ماسکهای نمایشی، تولید عروسکهای اسفنجی، تولید عروسکهای کاغذی، تولید عروسک با وسایل یکبار مصرف که همه کارگاه‌ها زیر نظر و به سرپرستی ایرج محمدی برگزار می‌شود. هنرمندان دیگری همچون حامد زحمتکش، کوروش وفاداری و سرگل اسلامیان و بهناز مهدی خواه در این کارگاه‌ها حضور خواهند داشت.

همچنین قرار است نمایش‌های برگزیده و شاد کودک که در سال گذشته اجرا شده‌اند، در این دو روز هم اجرا شوند؛ نمایش "جادوگرهای نیمه‌شب" به کارگردانی عادل بزدوده،‌ "مشق لعبتک" به کارگردانی داود فتحعلی‌بیگی، "کل کل حشرات" به کارگردانی "مریم سعادت"، "کلاغ بلا، توپ طلا" به کارگردانی علی یداللهی، "بهار خانوم"‌به کارگردانی نسیرین خنجری، "آب‌نبات چوبی" به کارگردانی علی رحیمی، "کرم وپروانه" و "صندوق بازی" به کارگردانی نسیم یاقوتی از جمله آثاری هستند که روی صحنه می روند.

وی افزود: همچنین علاوه بر معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری که غرفه دریافت عروسک برای کودکان زلزله‌زده دارد، اداره کل آموزش شهروندی تهران نیز غرفه‌ای برای کودکان در نظر گرفته است که با شیوه نوین و غیرمستیقم ،‌کودکان را برای یک زندگی اجتماعی همراه با رعایت حقوق دیگران آماده می‌کنند.

کارگردان نمایش"دختران باغ‌های قالی" و مدیر هماهنگی جشن عروسکها در ادامه افزود: کودکان هنرمند قرار است در این دو روز،‌ برای کودکان هم سن خود، موسیقی سنتی اجرا کنند. همچنین نقالی‌هایی توسط کودکان اجرا خواهدشد که پیش از این در جشنواره آیینی سنتی مورد توجه مخاطب قرار گرفته بود.

"روشان"با تقدیم اجرا به زنده یاد بهروز مسروری اجراهای خود را آغاز کرد

نمایش "روشان" نوشته سیاوش پاکراه به کارگردانی فریدون محرابی از سه شنبه 11 مهر ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد. در این اثر نمایشی که از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 و پنجشنبه و جمعه ساعت 18:30 و 20 در کارگاه نمایش به صحنه می‌رود، ( به ترتیب حروف الفبا): بهرام ابراهیمی ، کیوان خان بیگی، فریدون محرابی، سیروس همتی به عنوان بازیگرحضور دارند.

رضا مهدی زاده به عنوان طراح صحنه، پریدخت عابدین نژاد به عنوان طراح لباس، سارا اسکندری به عنوان طراح چهره پردازی، امیرحسین دوانی به عنوان طراح نور، و ملیحه زمانی به عنوان دستیارکارگردان وبرنامه ریز در این اثر نمایشی به عنوان عوامل اجرایی نمایش حضور دارند.

"حاشیه ای بر خسرو شیرین" میزبان دکتر صادقی و فرهاد تجویدی شد

نمایش "حاشیه ای بر خسروشیرین " سه شنبه 11 مهر میزبان دکتر قطب الدین صادقی، فرهاد تجویدی، اشکان خیل نژاد و طوفان مهردادیان بود.

دکتر قطب الدین صادقی دررابطه با این نمایش گفت: این نمایش براساس شخصیت ها وموضوع ها وحوادثی است که در تاریخ ادبیات ما و در دوره تاریخی ساسانی اتفاق افتاده است. این نمایش یک قرائت امروزی از منظومه خسرو شیرین است که با دخل و تصرف هایی آن را کاملا معاصر می کند.

وی افزود: این اثر لحن طنز و انتقاد گونه خوبی دارد که حاصل یک نوع بلوغ فکری است. البته می توان گفت این نمایش کمی در مرز بین کمیک وجدی بودن قرار دارد و صحنه های جدی این نمایش بر صحنه های کمیک تاثیر می گذارد و اثر طنز راکم می کند.

صادقی یادآور شد: البته به نظر من این نمایش یک نمایش با نظم و آبرومندی است چون بازیگران این نمایش منسجم، فشرده وجالب توجه بازی می کنند ومن بسیار از دیدن این نمایش لذت برده ام.خیلی خوشحالم که یک گروه جوان با جدیت بسیار و با تعریف و تکنیکی جدید برای معرفی تئاتر و تاریخ کشورمان تلاش می کنند.

نمایش " حاشیه ای برخسرو و شیرین به کارگردانی میلاد محمدی وبازی مهدی فریضه ، محمد طیب طاهر ، باربد برهانی ، پرنیان گودرزی، کاظم عینعلی ، میلاد محمدی، الهام خداوردی ، بهزاد اسدی بیژن فیضی و امید میرزایی تا 15 مهر همه روزه به جزشنبه ها ساعت 19.30 در تالار سنگلج روی صحنه می رود.



