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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

به دستور استاندار؛

جلسات شورای اداری البرز به صورت کارشناسی بررسی می شود

جلسات شورای اداری البرز به صورت کارشناسی بررسی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز گفت: به دستور استاندار، جلسات شورای اداری استان به صورت کارشناسی به بحث و بررسی گذاشته می شود.

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت جلسات شورای اداری استان اظهار داشت: در این جلسات که با حضور تمام مدیران استانی برگزار می شود، مباحث مهمی مطرح می شود که نیازمند کارشناسی دقیق است.

وی گفت: بر این اساس و به دستور استاندار محترم جلسات شورای اداری استان به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

یزدی با بیان اینکه تصمیات اتخاذ شده بر اساس مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسات است، تصریح کرد: حضور تمام مدیران در جلسات شورای اداری استان ضروری است.

یزدی گفت: هدف از تشکیل این جلسات بیان مشکلات و تلاش برای حل آنها به منظور خدمت به مردم است و باید مسائل مطرح شده به صوت جدی پیگیری شود.

کد مطلب 1711388

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