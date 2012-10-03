جلسات شورای اداری البرز به صورت کارشناسی بررسی می شود

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت جلسات شورای اداری استان اظهار داشت: در این جلسات که با حضور تمام مدیران استانی برگزار می شود، مباحث مهمی مطرح می شود که نیازمند کارشناسی دقیق است.

وی گفت: بر این اساس و به دستور استاندار محترم جلسات شورای اداری استان به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



یزدی با بیان اینکه تصمیات اتخاذ شده بر اساس مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسات است، تصریح کرد: حضور تمام مدیران در جلسات شورای اداری استان ضروری است.

یزدی گفت: هدف از تشکیل این جلسات بیان مشکلات و تلاش برای حل آنها به منظور خدمت به مردم است و باید مسائل مطرح شده به صوت جدی پیگیری شود.