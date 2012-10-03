مجتمع سینمایی در خلخال احداث می شود

جلیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت احداث مجتمع سینمایی در این شهرستان گفت: مجتمع سینمایی یکی از ضرورتهای فرهنگی منطقه بوده و باید در این زمینه برنامه ریزی مناسب انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند در زمینه احداث مجتمع سینمایی سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد، تصریح کرد: باید با جذب سرمایه گذار فرهنگی در زمینه احداث سینما در جنوبی ترین شهرستان استان اقدامات لازم انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به پیگیریهای انجام شده از طریق وزیر ارشاد اسلامی افزود: وزیر فرهنگ قول داده که اگر سرمایه گذاری جهت ایجاد مجتمع سینمایی در خلخال اعلام آمادگی کند یک سوم هزینه مجتمع را به صورت وام بلاعوض و یک سوم را در قالب تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کند.

به گفته وی باید یک سوم اعتبارات پیش بینی شده نیز به عنوان آورده شخصی باید از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت شود.

پیش از این خبرگزاری مهر در گفتگو با مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلخال از عدم وجود سینما در این شهرستان خبر داده بود.

احمد معصومی در گفتگو با مهر با اشاره به تعداد جمعیت شهرستان خلخال گفته بود: جمعیت این شهرستان با شهرهای تابعه به حدود 90 هزار نفر می رسد که از نبود سینما به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و تفریحی رنج می برند.

وی با بیان اینکه باید برای راه اندازی سینما بخش خصوصی وارد عمل شد، تاکید کرده بود تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است وگرنه اداره ارشاد خلخال در راستای ایجاد سینما آماده همکاری با بخش خصوصی است.