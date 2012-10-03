افزایش 48 درصدی تردد خودرو / استان مرکزی هشتمین استان پرتردد کشور

اکبرسلیمانیان در گفتگو با مهرافزود: در سال گذشته دستگاه های تردد شمار راه های استان نزدیک به 13 و نیم میلیون تردد را در 6 ماهه اول سال ثبت کرده است.

وی افزود: در سالجاری تعداد ترددهای ثبت شده بیش از 20 میلیون تردد صورت گرفته است.

سلیمانیان استان مرکزی را هشتمین استان پرتردد کشور خواند و اظهار داشت: راه های استان مرکزی یکی از پرترددترین استان ها در بخش وسایل نقلیه سنگین به طوریکه در نیمه اول سال بیش از 6 میلیون وسیله سنگین از استان عبور کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این تعداد خودرو 14 میلیون خودروی سبک نیز از راه های استان عبور کرده اند.

سلیمانیان استان مرکزی را یکی از استان های سرعت بالا در وسایل نقلیه خواند و یادآور شد: آزاد راه تهران- ساوه، اراک- بروجرد و دلیجان- سلفچگان به ترتیب مسیرهای پرتردد استان در شش ماهه اول سال بوده اند.