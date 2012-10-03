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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

حجت الاسلام حیدری:

پنج ناظر بر ذبح شرعی کشتارگاه های خراسان جنوبی نظارت دارند

پنج ناظر بر ذبح شرعی کشتارگاه های خراسان جنوبی نظارت دارند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر پنج ناظر بر ذبح شرعی کشتارگاه استان نظارت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حیدری صبح چهارشنبه در نشست خبری، با بیان اینکه پنج ناظر(روحانی) بر ذبح شرعی کشتارگاه های استان نظارت دارند، اظهارداشت: این ناظران بر ذبح پنج کشتارگاه طیور و دو کشتارگاه دام نظارت دارند.

وی با اشاره به اینکه ناظرین ذبح شرعی دارای کارت ذبح بوده و تحت نظارت دفتر نمایندگی ولی فقیه فعالیت می کنند، افزود: مردم در خصوص حلال بودن گوشت کشتارشده در کشتارگاه ها اطمینان داشته باشند.

حجت الاسلام حیدری به تبیین بحث نظارت  ذبح شرعی در کشتارگاه های دام و طیور استان پرداخت و بر اظهارنظرهای برخی افراد در خصوص غیر شرعی بودن طیور ذبح شده در بازار انتقاد کرد.

وی اضافه کرد: دام و طیور ذبح شده در کشتارگاه های استان و کشور و حتی گوشت های وارد شده از خارج کشور زیر نظر ناظرین (روحانی) ذبح شرعی انجام می شود و صد در صد از نظر حلیت مورد تایید بوده و مردم از این حیث نگرانی نداشته باشند.

حجت الاسلام حیدری با تاکید بر اینکه در همه کشتارگاه ها اعم از دام و طیور عمل ذبح توسط دست انسان و بدون دخالت دستگاه انجام می شود، عنوان کرد: با نظارت شرعی ناظرین مستقر در کشتارگاه ها، گوشت مورد تایید دامپزشکی حلال و پاک است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به پنج شرط لازم برای ذبح شرعی، یادآور شد: مسلمان بودن ذابح، رو به قبله بودن حیوان، گفتن بسم الله هنگام ذبح توسط ذابح، آهنی و تیز و برنده بودن وسیله ذبح و قطع رگ ‌های چهارگانه شروط لازم برای تحقق ذبح شرعی هستند، که از سوی ناظرین نظارت می شوند.

کد مطلب 1711398

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