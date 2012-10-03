اولین گردهمایی دانش آموزان طرح پراکنده شاهد شهرستان پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی صبح چهارشنبه، با مشارکت اولیای دانش آموزان، مربیان و کارشناسان شاهد مدیریت آموزش و پرورش پاکدشت برگزار شد.

کارشناس مسئول شاهد و امور ایثارگران مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت در این نشست، توضیحاتی پیرامون اجرای طرح پراکنده شاهد برای اولیای دانش آموزان ارائه و تعامل اولیا را با دانش اموزان خواستار شد.

علی عسگری افزود: طرح پراکنده شاهد شامل دانش آموزانی می شود که فی النفسه شرایط دانش آموزان شاهد را دارند ولی به دلایلی در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند.

ایجاد حس خود شکوفایی و ابراز وجود توسط اولیا لازم است

یک کارشناس ارشد مشاوره نیز در ادامه این نشست با محور تشریح مهارتهای زندگی، خودشناسی، ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و خودشناسی در جمع حاضران به سخنرانی پرداخت.

محمد محلاتی بیان کرد: روشهای حل مسائل و مشکلات مشاوره ای دانش آموزان باید تشریح شود و ایجاد حس خود شکوفایی و ابراز وجود، توسط اولیا برای دانش آموزان لازم است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مودت و محبت بین اولیا و فرزندان تصریح کرد: راهکارهای ارتباط والدین با دانش آموزان و دوستان آنان باید تشریح شود و اگر پدر و مادر با فرزندان خود دوستی و رفاقت داشته باشند درصد قابل توجهی از بسیاری از جرائم و بزهکاریهای اجتماعی کاسته می‌ شود.