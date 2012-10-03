ایجاد پرونده ارتقا برای اعضای هیات علمی/ تاثیر مثبت درس دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی امروز در نشست معاونان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی افزود: مراکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی باید در زمینه پرونده ارتقا اعضای هیات علمی فعال شوند و مرکز توجه تحقق ماده یک آیین نامه ارتقای اساتید، ‌این مراکز خواهد بود.

محققی افزود: حتی برای یک استاد تمام نیز باید پرونده ارتقا تشکیل شود چرا که پس از استادی،‌استاد ممتاز و نمونه هم مد نظر است. وی گفت: سند برنامه راهبردی برای دروس معارف اسلامی در دانشگاههای علوم پزشکی تنظیم شده و گروه معارف هم همزمان با برنامه توسعه و نقشه جامع علمی در حیطه مسئولیت خود این سند را اجرا می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: اعضای گروه معارف نیز همانند دیگر اعضای هیات علمی می توانند با شرکت در فراخوان در دانشگاههای علوم پزشکی جذب شوند و درباره مربیان این گروه نیز همانند دیگر مربیان برخورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام فراخوانهای گذشته، ‌هرم اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی شکل بهتری پیدا کرده و میزان مربیان از 42 درصد به 24 درصد رسیده است.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: مربیان در گروه معارف برای ارتقا می توانند از ظرفیت بورس داخل استفاده کنند.

وی با اشاره به بازنگری در سرفصل ها و دروس گفت: شورای عالی برنامه ریزی 27 موضوع را برای بازنگری در رشته ها و مقاطع استخراج کرده است که باید به شکل سرفصل و واحد درسی به دروس دانشجویان اضافه شود که البته محدودیت طول دوره و واحدهای درسی را نیز داریم که باید حل شود.

محققی با اشاره به اختیاری بودن واحد درسی دفاع مقدس برای دانشجویان علوم پزشکی، گفت: باید نمره درس دفاع مقدس برای دانشجویان با تاثیر مثبت لحاظ شود و اگر موجب کم شدن معدل دانشجو می شود درنظر گرفته نشود.