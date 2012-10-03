  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

محققی عنوان کرد:

ایجاد پرونده ارتقا برای اعضای هیات علمی/ تاثیر مثبت درس دفاع مقدس

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی،گفت: باید به تعداد اعضای هیات علمی در هر دانشگاه، پرونده ارتقای اعضای هیات علمی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی امروز در نشست معاونان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی افزود: مراکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی باید در زمینه پرونده ارتقا اعضای هیات علمی فعال شوند و مرکز توجه تحقق ماده یک آیین نامه ارتقای اساتید، ‌این مراکز خواهد بود.

محققی افزود: حتی برای یک استاد تمام نیز باید پرونده ارتقا تشکیل شود چرا که پس از استادی،‌استاد ممتاز و نمونه هم مد نظر است.

وی گفت: سند برنامه راهبردی برای دروس معارف اسلامی در دانشگاههای علوم پزشکی تنظیم شده و گروه معارف هم همزمان با برنامه توسعه و نقشه جامع علمی در حیطه مسئولیت خود این سند را اجرا می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: اعضای گروه معارف نیز همانند دیگر اعضای هیات علمی می توانند با شرکت در فراخوان در دانشگاههای علوم پزشکی جذب شوند و درباره مربیان این گروه نیز همانند دیگر مربیان برخورد می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام فراخوانهای گذشته، ‌هرم اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی شکل بهتری پیدا کرده و میزان مربیان از 42 درصد به 24 درصد رسیده است.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: مربیان در گروه معارف برای ارتقا می توانند از ظرفیت بورس داخل استفاده کنند.

وی با اشاره به بازنگری در سرفصل ها و دروس گفت: شورای عالی برنامه ریزی 27 موضوع را برای بازنگری در رشته ها و مقاطع استخراج کرده است که باید به شکل سرفصل و واحد درسی به دروس دانشجویان اضافه شود که البته محدودیت طول دوره و واحدهای درسی را نیز داریم که باید حل شود.

محققی با اشاره به اختیاری بودن واحد درسی دفاع مقدس برای دانشجویان علوم پزشکی، گفت: باید نمره درس دفاع مقدس برای دانشجویان با تاثیر مثبت لحاظ شود و اگر موجب کم شدن معدل دانشجو می شود درنظر گرفته نشود. 

