علت اصلی همه فشارها بر ایران تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار یکهزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر جوان، حفظ و تقویت فضای نشاط و امید کنونی در میان جوانان نخبه،فراهم کردن امکان پیشرفت های علمی و پژوهشی بیشتر در میان استعدادهای جوان، توجه به درون زایی علمی بجای مرعوب شدن در مقابل پیشرفتهای علمی غرب، تقویت روحیه احساس مسئولیت نخبگان نسبت به آینده ملت و راضی نشدن به پیشرفتهای علمی کنونی را از ضروریات ادامه حرکت پرشتاب علمی کشور برشمردند و تأکید کردند: به فضل الهی ملت ایران با تکیه بر ثروت نیروی انسانی جوان و مستعد خود و ایستادگی در مقابل فشارها، ازهمه گردنه های خطرناک عبور خواهد کرد و به قله سعادت خواهد رسید.

در این دیدار که در فضایی صمیمانه و پرنشاط برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی با تبریک به جوانان نخبه به خاطر توفیق به فعلیت رساندن استعدادها و توانایی ها، خطاب به آنان خاطرنشان کردند: شما جوانان عزیز نباید به این حد از نخبگی قانع باشید بلکه باید این بذر به ثمر نشسته به نهالی برومند و ثمربخش تبدیل شود که در همه زمانها و موقعیت ها بتواند میوه شیرین خود را به کام کشور، ملت، تاریخ و در نهایت بشریت، بچشاند .

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دیدگاهها و پیشنهادهای تعدادی از جوانان نخبه که در این دیدار مطرح شد، آنها را سنجیده و همراه با تفکر و برخاسته از صدق و صفا خواندند و ضمن توصیه به مسئولان برای توجه به این دیدگاهها و بررسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده، افزودند: هنگامی که جوانان اینگونه با نشاط و امید و از روی سنجیدگی و با احساس مسئولیت، مطالبی را درخصوص پیشرفت و آینده کشور بیان می کنند، فضای شیرین بوجود می آید که باید این روحیه در میان جوانان بویژه نخبگان تقویت شود.

ایشان با یادآوری پیام امام خمینی (ره) به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات طریق القدس در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: امام (ره)‌ در آن پیام، تربیت جوانانی که توانستند آن پیروزی را در چنان شرایط سختی بیافرینند، فتح الفتوح انقلاب اسلامی خواندند و امروز نیز روحیه نشاط و احساس مسئولیت جوانان نخبه نسبت به آینده کشور، همان فتح الفتوح انقلاب اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی نتیجه حفظ و تقویت این روحیه را، سود بردن کشور و ملت از ویژگی نخبگی دانستند و تأکید کردند: جوان نخبه ای که با چنین انگیزه و روحیه ای در مسیر پیشرفت علمی گام برمی دارد،‌در واقع سرمایه شخصی خود را که همان نخبگی است،‌به سرمایه ملی تبدیل می کند و همه، از آن سود خواهند بُرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از فضای گفتمانی حرکت و پیشرفت علمی در کشور افزودند: البته یک نگرانی هم وجود دارد و آن اینکه با حرکت پرشتاب علمی در کشور ، حالت اقناع و رضایت ایجاد شود در حالیکه ما در آغاز راه هستیم و این شتاب علمی نباید کُند و یا متوقف شود.

ایشان با اشاره به عقب ماندگی علمی تاریخی کشور به دلیل تسلط حاکمان و زمامداران وابسته و غافل، خاطرنشان کردند: فاصله علمی زیاد با دنیا و وجود رقبای نسبتاً قوی در منطقه،‌ از واقعیت هایی هستند که ضرورت استمرار حرکت پرشتاب علمی تا رسیدن به نقطه متناسب با شأن و جایگاه ملت ایران را دو چندان می کند.

رهبر انقلاب اسلامی از جمله لوازم ادامه حرکت پرشتاب علمی را همت مضاعف جوانان و مرعوب نشدن در قبال پیشرفتهای علمی غرب دانستند و تأکید کردند: در مسیر پیشرفت علمی باید درون زایی و درون جوششی علمی، اصل قرار گیرد و تقویت شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه، توصیه هایی را به مسئولان بنیاد ملی نخبگان و مسئولان مراکز و دستگاههای مرتبط با حرکت علمی کشور بیان کردند. ایشان فعالیتهای انجام گرفته در بنیاد ملی نخبگان را براساس ارزیابی های انجام گرفته، خوب ارزیابی کردند و در عین حال این نکات را متذکر شدند: لزوم توجه به تفاوت در معیارهای نخبگی در علوم فنی و علوم انسانی، فراهم کردن میدان وسیع علمی و پژوهشی برای نخبگان به عنوان اولویت اول و اساسی، و نگاه شبکه ای به نخبگان.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین نگاه شبکه ای به نخبگان افزودند:‌ در مورد نخبگان باید یک حرکت شبکه ای درون زا بوجود آید که مرحله اول آن، شناسایی و پرورش نخبگان در آموزش و پرورش است و در مراحل بعد، شامل انتخاب بهترین ها، و سپس حفظ و ارتقاء نخبگان به رتبه های بالاتر است و در نهایت این نخبگان، باید خود زمینه ساز پرورش نخبگان جدید شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به تدوین سند راهبردی نخبگان، از مسئولان ذیربط خواستند تا این سند را سریعاً تصویب نهایی و سپس ابلاغ کنند.

ایشان توصیه هایی را نیز خطاب به نخبگان جوان بیان کردند.

باقی ماندن در طراز نخبگی و اثرگذاری در فضای پیرامونی خود و سوق دادن آن به سمت نخبگی از جمله توصیه های رهبر انقلاب اسلامی به نخبگان بود.

حضرت آیت الله خامنه ای، توجه به نیازهای کشور در فعالیتهای علمی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: برخی گزارشها حاکی از آن است که هنوز بخش عمده ای از مقالات علمی ناظر به نیازهای کشور نیست که این، خسارت است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که صددرصد مقالات علمی در جهت رفع نیازهای داخل قرار گیرند.

ایشان معیار اصلی در همکاری با ISI را نیز، ناظر بودن مقالات به نیازهای داخلی دانستند و خاطرنشان کردند: این موضوع نیازمند روش سیستمی و تلاش بیشتر بنیاد ملی نخبگان است.

رهبر انقلاب اسلامی سه توصیه دیگر نیز به نخبگان جوان بیان کردند: ارتقاء معنویت و تهذیب نفس، تفکر در مسائل اصولی و اساسی زندگی، و تحلیل صحیح و دقیق از جایگاه کشور و نظام در شرایط کنونی جهان.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص دارا بودن تحلیل درست از وضعیت کشور به تبیین شرایط نظام اسلامی پرداختند و افزودند: جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۳ سال گذشته با طیف مختلفی از فشارها اعم از سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و تحریم ها مواجه بوده است اما ملت ایران با ایستادگی خود نه تنها این فشارها را خنثی کرد بلکه قوی تر نیز شده ا ست.

ایشان لازمه رسیدن به تحلیل درست از جایگاه و موقعیت کشور را، وجود ارزیابی صحیح از توانایی ها و نقاط قوت نظام اسلامی، فشارهای جبهه دشمن، و در عین حال ناکامی های این جبهه دانستند و تأکید کردند: این تصور که علت دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران، اتخاذ برخی مواضع یا تصمیم ها بوده، غلط است. علت اصلی همه این فشارها، جایگاه مستقل ملت ایران و تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است.

رهبر انقلاب اسلامی، هدف اصلی از افزایش فشارها به ملت ایران را، وادار کردن ملت به تسلیم دانستند و افزودند: ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارها نشده و نخواهد شد و علت عصبانیت دشمن نیز، همین موضوع است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: ملت ایران با تکیه بر ثروت طبیعی و انسانی مستعدی که در اختیار دارد، از گردنه های دشوار و گذرگاههای سخت عبور خواهد کرد و به توفیق الهی، به قله سعادت دنیا و آخرت،‌ و آرامش و آسایش خواهد رسید.



در ابتدای این دیدار آقایان و خانم ها:

-امیر جعفرقلی – رتبه اول جشنواره خوارزمی و فارغ التحصیل دکترای مهندسی برق

-شیما شاهجویی – دارنده مدال نقره المپیاد کشوری در رشته زیست شناسی

-مهدی صفر نژاد بروجنی – دارنده ی مدال طلا در رشته ی کامپیوتر و دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

-محمدحسین اشتری – دانشجوی دکترای علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

-نسرین جعفری – دانشجوی دکترای مهندسی عمران و رتبه اول حفظ قرآن کریم در مسابقات کشوری

-علی آرام – دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیک و دارنده ی مدال نقره المپیاد کامپیوتر

-آرزو محمودزاده – دارنده ی مدال برنز المپیاد دانش آموزی و دانشجوی رشته روانشناسی بالینی

-محمد حسین بادامچی – دارنده ی مدال نقره المپیاد فیزیک و دانشجوی دکترای جامعه شناسی

-و قاسم درزی – دانشجوی دکترای علوم قرآنی و رتبه اول المپیاد دانشجویی در رشته الهیات

دیدگاههای خود را درخصوص حرکت علمی کشور و اقدامات بنیاد ملی نخبگان بیان و پیشنهادهایی را نیز مطرح کردند.

خانم سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در گزارشی از عملکرد یکساله بنیاد ملی نخبگان، به اجرایی شدن آیین نامه تسهیلات جذب و نگهداری نیروهای نخبه، تسهیل در جذب نخبگان در مراکز آموزشی و تحقیقاتی و اجرایی شدن آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل نخبگان در مقطع دکترا اشاره کرد.

تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تدوین آیین نامه بکارگیری نخبگان در شرکتهای دانش بنیان، ساماندهی و برنامه ریزی علمی و حمایت از استعدادهای برتر برای حضور متوازن در همه نقاط کشور، و ارائه خدمات هدفمند به مخترعان و برگزیدگان المپیادها از دیگر مواردی بود که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در گزارش خود بیان کرد.