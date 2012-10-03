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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

فرماندار شهربابک معرفی شد

فرماندار شهربابک معرفی شد

شهربابک - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان طی حکمی سیف الله امینی زاده را به عنوان فرماندار شهربابک معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهربابک پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی فرماندار شهربابک گفت: مسئولین باید فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

حجت الاسلام حسن منتظری بیان داشت: وحدت رمز پیروزی است و مردم و مسئولان باید با هم دلی و اتحاد در جهت تعالی و پیشرفت کشور گام بردارند.

امام جمعه شهربابک تصریح کرد: با همت و تلاش مسئولین شاهد اقدامات خوبی در شهرستان شهربابک هستیم که امیدواریم با ادامه این تلاش ها شاهد عمران و آبادانی بیشتر شهربابک باشیم.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) گفت: استکبار جهانی از گسترش اسلام و بیداری اسلامی هراس دارد و به همبن دلیل دست به چنین اقدامات بیشرمانه ای می زند.

حجت الاسلام منتظری در پایان ضمن تقدیر از خدمات هادی احمدی فرماندار سابق شهربابک گفت: امیدواریم سیف الله امینی زاده با حرکت در مسیر ولایت و در جهت رضایتمدی مردم و عمران و آبادانی شهرستان شهربابک به عنوان فرماندار جدید این شهرستان گام بردارد.

کد مطلب 1711431

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