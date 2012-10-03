فرماندار شهربابک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهربابک پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی فرماندار شهربابک گفت: مسئولین باید فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

حجت الاسلام حسن منتظری بیان داشت: وحدت رمز پیروزی است و مردم و مسئولان باید با هم دلی و اتحاد در جهت تعالی و پیشرفت کشور گام بردارند.

امام جمعه شهربابک تصریح کرد: با همت و تلاش مسئولین شاهد اقدامات خوبی در شهرستان شهربابک هستیم که امیدواریم با ادامه این تلاش ها شاهد عمران و آبادانی بیشتر شهربابک باشیم.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) گفت: استکبار جهانی از گسترش اسلام و بیداری اسلامی هراس دارد و به همبن دلیل دست به چنین اقدامات بیشرمانه ای می زند.

حجت الاسلام منتظری در پایان ضمن تقدیر از خدمات هادی احمدی فرماندار سابق شهربابک گفت: امیدواریم سیف الله امینی زاده با حرکت در مسیر ولایت و در جهت رضایتمدی مردم و عمران و آبادانی شهرستان شهربابک به عنوان فرماندار جدید این شهرستان گام بردارد.