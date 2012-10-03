ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع خدمات کمیته امداد به محرومان جامعه اظهار داشت: کمیته امداد نهادی است که جامعه هدف آن از مظلومترین افراد جامعه محسوب می شوند و بحمد الله سالمترین نیروها در کمیته امداد مشغول خدمت رسانی به این قشر مظلوم هستند.

وی تصریح کرد: کمیته امداد با سرلوحه قرار دادن رویکرد تحول، گام های مهمی را در راستای خدمت رسانی به محرومان برداشته است.



وی تخصیص اعتبارات اشتهارد بصورت شهرستانی، را خواستار شد و گفت: تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیریم تا کمیته امداد اشتهارد در جشنواره شهید رجایی سال بعد حائز رتبه شایسته ای شود.



اینانلو تاکید کرد: با ساماندهی مراکز خیریه اشتهارد و برنامه ریزی دقیق در ارائه خدمات به نیازمندان از موازی کاری های موسسات خیریه جلوگیری می شود و همه محرومان این شهرستان از خدمات به یک میزان استفاده می کنند.

وی بر ضرورت افزایش در آمد مشارکت های مردمی و استفاده از پتانسیل موجود اشتهارد به لحاظ صنعتی بودن و اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری از این ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: بی شک رویکرد فرمانداری اشتهارد برنامه ریزی برای بکارگیری هر چه بیشتر و بهتر این ظرفیت ها در خدمت رسانی به محرومان است.

وی همچنین از برگزاری جلسه ای با حضور صاحبان صنایع مستقر در اشتهارد با هماهنگی فرمانداری خبر داد و گفت: در این جلسه در خصوص اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته و به کار گیری هر چه بیشتر ظرفیت های شهرستان در این حوزه تصمیمات کاربردی اتخاذ خواهد شد.