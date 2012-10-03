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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

اینانلو در گفتگو با مهر:

ساماندهی مراکز خیریه اشتهارد از موازی کاری‌ها جلوگیری می‌کند

ساماندهی مراکز خیریه اشتهارد از موازی کاری‌ها جلوگیری می‌کند

کرج – خبرگزاری مهر: فرماندار اشتهارد گفت: ساماندهی مراکز خیریه اشتهارد و برنامه ریزی دقیق در امور و فعالیت های مربوط به نیازمندان از موازی کاری ها در این حوزه جلوگیری می کند.

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع خدمات کمیته امداد به محرومان جامعه اظهار داشت: کمیته امداد نهادی است که جامعه هدف آن از مظلومترین افراد جامعه محسوب می شوند و بحمد الله سالمترین نیروها در کمیته امداد مشغول خدمت رسانی به این قشر مظلوم هستند.

وی تصریح کرد: کمیته امداد با سرلوحه قرار دادن رویکرد تحول، گام های مهمی را در راستای خدمت رسانی به محرومان برداشته است.

وی تخصیص اعتبارات اشتهارد بصورت شهرستانی، را خواستار شد و گفت: تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیریم تا کمیته امداد اشتهارد در جشنواره شهید رجایی سال بعد حائز رتبه شایسته ای شود.

اینانلو تاکید کرد: با ساماندهی مراکز خیریه اشتهارد و برنامه ریزی دقیق در ارائه خدمات به نیازمندان از موازی کاری های موسسات خیریه جلوگیری می شود و همه محرومان این شهرستان از خدمات به یک میزان استفاده می کنند.

وی بر ضرورت افزایش در آمد مشارکت های مردمی و استفاده از پتانسیل موجود اشتهارد به لحاظ صنعتی بودن و اتخاذ تدابیر لازم  برای بهره برداری از این ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: بی شک رویکرد فرمانداری اشتهارد برنامه ریزی برای بکارگیری هر چه بیشتر و بهتر این ظرفیت ها در خدمت رسانی به محرومان است.

وی همچنین از برگزاری جلسه ای با حضور صاحبان صنایع مستقر در اشتهارد با هماهنگی فرمانداری خبر داد و گفت: در این جلسه در خصوص اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته و به کار گیری هر چه بیشتر ظرفیت های شهرستان در این حوزه تصمیمات کاربردی اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 1711434

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