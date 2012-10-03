اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی از متقاضیان استخدام نام‌ نویسی می ‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان براساس برنامه زمانبندی، پس از اطلاع ‌رسانی در مصلی نماز جمعه سراسر استان در هفته ناجا اقدام به استخدام در مقطع درجه ‌داری و افسری از متقاضیان واجد شرایط می‌ کند.

متقاضیان می‌ توانند به محل گزینش استخدام استان واقع در خیابان خرمشهر مجتمع 80 دستگاه مراجعه کنند.

به سبب استقبال بسیار چشمگیر متقاضیان بر اساس ابلاغ سازمان گزینش و استخدام ناجا، آزمون استخدام از مورخ چهاردهم مهرماه به بیست و یکم مهرماه تغییر یافت.

اصناف با اهمیت ترین و پر ارتباط ترین قشر در ارتباط با جامعه

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در همایش پلیس، امنیت و اصناف گفت: اصناف با اهمیت ترین و پر ارتباط ترین قشر در ارتباط با جامعه است.

سردار حمید فهیمی راد اظهار داشت: اصناف بیشترین تاثیر گذاری بر افراد جامعه را دارند.

وی با تاکید بر نیاز این قشر برای آموزش و آگاه سازی برای تاثیر گذاری بر جامعه افزود: مردم پشتوانه این نظام هستند و رویکرد انتظامی فرماندهی استان مشارکت، ‌اعتماد و ارتباط اجتماعی است.

وی گفت: بدون این سه عنصر سرمایه اجتماعی دست یافتنی نیست.

اجرای نمایش کشف مواد مخدر با استفاده از سگ های موادیاب

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان با حضور در یکی از مدارس دخترانه شهرستان زاهدان به اجرای نمایش کشف مواد مخدر توسط سگ های مواد یاب پرداختند.

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به اتفاق ماموران کلانتری 13 و معاون اجتماعی استان اقدام به اجرای نمایش کشف مواد مخدر توسط سگ های مواد یاب نمودند.

در این برنامه مقداری مواد مخدر از نوع تریاک در یک دستگاه جاسازی که به راحتی توسط سگ موادیاب کشف شد و مورد تشویق دانش آموزان و مربیان آموزشی حاضر در مراسم قرار گرفت.