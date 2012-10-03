منزلت زن در جامعه اسلامی بررسی می شود

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور زنان در جامعه و لزوم حفظ شان این گروه افزود: رادیو معارف به در راستای گسترش منزلت اجتماعی زنان برنامه صدف را روی آنتن می برد.

وی ادامه داد: در نظام اسلامی برخلاف نظرات افراط گرایانه فمنیستی، زنان همسان مردان از تمام حقوق اجتماعی برخوردارند و فلسفه تفاوت‌های موجود، حفظ ارزش و کرامت زنان است و به این منظور و برای بررسی مباحث حوزه زنان رادیو معارف برنامه صدف را در 52 قسمت از مهرماه 91 به روی آنتن می برد.

مدیر رادیو معارف با اشاره به محورهای موضوعی این برنامه عنوان داشت: در این برنامه حفظ و گسترش منزلت زن در جامعه اسلامی، تأثیر رسانه‌ها بر سبک زندگی زنان، فمنیسم و نقش آن در تخریب خانواده‌ها، زن و خودنمایی و ... کارشناسی خواهد شد.



لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه و پخش برنامه نیز گفت: برنامه صدفکاری از گروه فرهنگ و ادب به تهیه کنندگی، سردبیری و نویسندگی ابوالفضل سلیمانی، اجرای کارشناسی خانم فخر روحانی و گزارشگری حمیده نجاتی تهیه شده است.

وی با اشاره به زمان پخش برنامه عنوان داشت: این برنامه از 6 مهر 91 هر پنج شنبه ساعت 17 و 10 دقیقه از آنتن رادیو معارف پخش می‌شود.