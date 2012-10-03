لزوم سرعت دادن به توسعه صنایع تبدیلی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانداران شهرستانهای استان به منظور بررسی روند اجرایی شدن طرحهای توسعه کشاورزی، اظهار کرد: منابع تخصیص داده به طرح توسعه کشاورزی در استان باید سریعتر جذب شود.

وی با بیان اینکه هرگونه کوتاهی در راستای انجام این طرح به ضرر استان خواهد بود، افزود: در صورت کمبود منابع مالی در کشور ممکن است از منابع استانهایی که نتوانسته اند نسبت به جذب اعتبار طرح توسعه کشاورزی اقدام کنند، کم شود.

حجازی تصریح کرد: براین اساس جذب سریعتر منابع تخصیص یافته و اجرایی کردن طرحهای تصویب شده شورای کشاورزی ضروری است.

وی بر تعیین تکلیف پرونده های تشکیل شده در شهرستانها تاکید کرد و گفت: فرمانداران باید نسبت به بررسی پرونده ها اقدام کنند و از اواخر مهرماه امسال نسبت به ارائه گزارش عملکرد پروژه ها اقدام کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به اجرای طرحهای بزرگ و توجه بیشتر به این طرحها، اظهار کرد: این طرحها با توجه به اشتغالزایی زیادی که دارند باید هرچه سریعتر به اجرا برسند.

وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی دراستان خوزستان باید به رسیدن به موازنه مثبت در تولید و توسعه باغات در شهرستانها بیانجامد.

حجازی با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی از نیازهای ضروری استان است، افزود: صنایع تبدیلی در شهرستانها باید با سرعت بیشتری راه اندازی شود و از ظرفیتهای موجود به نحو مطلوبی استفاده کرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی پرونده ها در خصوص وثایق بانکی، اظهار کرد: متقاضیانی که توانایی تامین وثایق را نداشته باشند، از لیست ثبت نام شدگان طرح توسعه کشاورزی حذف می شوند و به منظور پیشرفت بهتر طرح، افراد توانمند جایگزین خواهند شد.

