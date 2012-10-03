ارتقای فرهنگ عمومی امنیت جامعه را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرداریحیی شرفی ظهر چهارشنبه در مراسم همایش اصناف و امنیت ،حضور اصناف را قوت قلب برای فعالیتهای نیروی انتظامی یاد کرد و افزود:در این راستا باید اصناف تعامل لازم را با پلیس داشته باشند.

وی اظهار داشت: اصناف در تمام مقتضیات زمانی در همه عرصه ها حضور فعال داشته بنابراین در حال حاضر که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده بنابراین باید بازارایان که مردمی حسینی و مسلمان هستند در خنثی کردن هدف شوم دشمن با پلیس همکاری کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان، به شعار هفته ناجا ،" سرمایه اجتماعی ، اقتدار ماست" اشاره کرد و افزود: رویکرد امسال پلیس این شعار می باشد و در این راستا پلیس همانند سالهای گذشته متکی به اسلحه نیست چرا که جواب نمی دهد و به سرمایه اجتماعی متکی است.

سردار شرفی تاکید کرد: بازاریان و اصناف زنجان منصف ، دین دار هستند و این صفات پسندیده تکیه گاه محکمی برای پلیس است.

وی گفت: تعامل اصناف با پلیس امنیت مطلق در جامعه را به دنبال دارد چرا که این ارتباطات و مشارکت تکیه گاه محکمی برای پلیس است که این همکاری ها امنیت را توسعه می دهد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ،یکی از دغد غه های امنیت استان را تامین امنیت بازار یاد کرد و گفت :در این راستا پایش تصویری از بازار صورت گرفت و در 118 نقطه از بازار دوربین مدار بسته نصب شد.

سردار شرفی یاد آور شد:بازاریان زنجان مردمی غیور و دین دار هستند و باید ویترین هایی هم شان و منزلت استان داشته باشند و خودشان را قاطی دست فروشان نکنند و شان و منزلت بازار را نگه دارند.

وی افزود: بازاریان که سر تا سراعتبار و اعتماد هستند و باید فرهنگ عدل و انصاف را به جوانان که وارد بازار می شوند یاد بدهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، استان زنجان را جزو سه استان کم وقوع جرایم در کشور یاد کرد و گفت : استان زنجان در کشف سرقتها هم جزو پنجمین استان است.