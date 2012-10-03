جزئیات حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه/ مجازات سنگین برای آقای خاص

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.

در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای "م.ر" نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای " م.ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند.

برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.

پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.

در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.شور قضات دادگاه برای صدور حکم متهمان که گفته می شود بیش از 200 صفحه است 84 روز به طول انجامید .

بر اساس حکم دادگاه " ج. الف " معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه درباره اتهامات آقای خاص گفت : " متهم 38 ساله فاقد محکومیت کیفری است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی شبکه سازمان یافته با محوریت او اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب بیمه ایران می کردند که بیش از 65 میلیارد ریال بوده است. اغلب پول ها نیز به حساب او واریز می شده است.ارتباط ناسالم او با استانداری، امکانات مدیریت و مشاوره را برای وی فراهم کرده بود. همچنین سوء استفاده از موقعیت قضایی برخی افراد و واگذاری خودروهای گرانقیمت به اشخاصی و ارتباط با یکی از مقامات عالیرتبه قوه مجریه باعث شده او به اقدامات خود دست بزند. ارتباط او با آقای د. س، وضعیت شغلی اش، حساب و درآمد او، املاک خریداری شده توسط وی، نحوه حضورش در دیوان محاسبات از جمله مواردی است که در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

در این حکم " ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست این متهم گفته بود : "ح.ن" ، 46 ساله رئیس وقت بیمه ایران شعبه کرج بازداشت متهم به مشارکت در اختلاس توام با جعل به میزان 74 میلیارد و 958 میلیون ریال از شرکت بیمه و همچنین اختلاس اولیه 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی از بیمه شعبه فاطمی است. وی در جریان بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شده از تاریخ 12 آذر سال 84 به سمت مسئول شعبه بیمه ایران در کرج منصوب شدم. با تقاضای آقایان با پرونده سازی "ج" و "م" مبالغی را از حساب شرکتها خارج می کردیم. یکی از متهمان قطعه زمینی را در میدان نور تهران خرید و آن را به صورت دو دانگ بین هر سه نفر تقسیم کردیم. پس از گرفتن چک ها آن را به همسرم می دادم و او بدون اطلاع از ماجرا چکها را از بانک نقد می کرد.

" د.ف" - معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

بر اساس این حکم " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان ،50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.

وی در جریان دفاعیات خود به نقش آقای " م.ر" در این پرونده اشاره کرد و مدعی ملاقات با وی در هئیت دولت شد. جعبه سیاه پرونده اختلاس در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط آقای خاص با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت.

" ی. د" – معاون عمرانی استاندار تهران- نیز به 11 سال زندان محکوم شد. بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد. نماینده دادستان در رابطه با اتهامات وی گفته بود : آقای "ی- د" 48 ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ 28 آبان سال 89 بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است. آقای "ی- د" متهم به اختلاس 5 میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان 59 میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان 500 میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.

" الف . م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به 10 سال زندان محکوم شده است. بیشتر اتهامات وی در پرداخت های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر کل های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.

قضات دادگاه " ش.خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به 9 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهم گفته بود: آقای ش – خ 50 ساله متهم به دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از آقای د – س است. وی در جریان بازپرسی و قبول دریافت این پول مدعی شده آن را بابت حق مشاوره در اجرای طرح های آقای د – س پرداخت کرده است.

در این حکم تعدادی از نقد کنندگان چک ها که از ماجرای اختلاس بی خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند تبرئه شدند.

در صورت اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان پرونده آنها به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.