به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم یادواره سرداران و 800 شهید شهرستان بهشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بویژه شهدای شهرستان بهشهر دفاع مقدس را امتحان بزرگ الهی برای مردم و مسئولان عنوان و تصریح کرد: ملت مؤمن، غیور و دلاور ایران به برکت اسلام ناب محمدی(ص) و با بهره‌مندی از نعمت رهبری حکیمانه و جوانان مؤمن و سلحشور از جان گذشتند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی به امنیت و آسایش برسد.

صفوی با برشمردن تاثیر حماسه و مقاومت 8 ساله ملت ایران در دفاع مقدس بر روند بیداری اسلامی اظهار داشت: در سالهای دفاع مقدس رهبری حکیمانه حضرت امام (ره) و حضور پرشور مردم ولایتمدار ایران سرنوشت انقلاب اسلامی و جنگ را تعیین کرد که مکتب مقاومت در برابر استکبار و ایستادگی در مقابل زورگویان امروز الگوی جامع و تمام عیاری را پیش روی مردم آزادیخواه و ظلم ستیز کشورهای مسلمان قرار داده است.

وی بیداری اسلامی را از نتایج و ثمرات خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: جوانان غیور این ملت با نثار جان خود روحیه جهاد در راه خدا و پافشاری بر احکام نورانی قرآن و اسلام را برای ملتهای اسلامی شمال آفریقا و غرب آسیا نمایان کردند و نشان دادند که آزادی از چنگال دیکتاتورهای وابسته به آمریکا تنها از مسیر قرآن می‌گذرد نه شعارهای ملی گرایانه، پان عربیسم و غیر اسلامی.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه صف آرایی دشمنان اسلام و ایران در سال های دفاع مقدس امروز در قالب تحریم های ظالمانه برعلیه ملت ایران شکل گرفته است، افزود: دشمنان به دنبال تحمیل اراده سیاسی ظالمانه خود بر ملت ایران هستند و می‌خواهند مردم و مسوولان را به تسلیم در مقابل خواسته‌های نامشروع خود وادار کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: استکبارجهانی به چیزی کمتر از بازگشت سلطه خود بر منابع اقتصادی و سرنوشت سیاسی ایران و منطقه غرب آسیا و خلیج فارس نمی‌اندیشد.

سرلشکر صفوی در پایان خدشه‌دار کردن هویت اسلامی و ملی و تحقیر ملت ایران را از اهداف مهم دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی ایران عنوان و تاکید کرد: با وجود هم توطئه‌ها و دشمنی‌ها به فضل الهی با هوشمندی، انسجام و اتحاد ملی مردم ایران و تدبیر خردمندانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رویکرد "اقتصاد مقاومتی" همچنین خرد جمعی و برنامه‌ریزی راهبردی مسوولان اجرایی کشور و کمک و یاری نخبگان همانگونه که ملت ایران توانستند رخداد عظیم و سرنوشت ساز جنگ تحمیلی را با وجود تمامی مشکلات داخلی و فشارهای خارجی مدیریت کنند، امروز نیز این راهبرد ملت ایران را به پیروزی می‌رساند و شکست و عقب نشینی آمریکا و صهیونیستها را رقم خواهد زد.

