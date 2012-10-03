به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مظاهری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز با بیان اینکه پس از وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی دانشجویان بسیجی این دانشگاه آمادگی خود را برای کمک به مناطق زلزله زده اعلام کردند، گفت: تا به امروز بیش از 60 نفر از دانشجویان این دانشگاه در قالب اردوهای جهادی به مناطق زلزله زده ورزقان اعزام شدند.

وی افزود: قرار شده است هرهفته جمعی از دانشجویان برای کمک به ساخت و ساز و کارهای فرهنگی به این مناطق اعزام شوند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز افزود: این اردوها در راستای ترویج روحیه ایثار در بین دانشجویان و کمک به روند سریع ساخت و ساز مناطق زلزله زده صورت می گیرد.

وی همچنین از اعزام بیش از 50 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه تبریز به اردوی جهادی طرح هجرت بسیج سازندگی خبر داد و گفت: این اردو 15 روز بوده و دانشجویان برای فعالیت عمرانی، آبادانی، آموزشی و فرهنگی به مناطق محروم آذربایجان شرقی از جمله منطقه چاراویماق اعزام می شوند.