دوره آموزشی خبرنگاری در قم برگزار می شود

سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره برگزاری دوره آموزشی خبرنگاری در قم افزود: این دوره ویژه کارشناسان روابط عمومی، خبرنگاران و کارآموزان و دانشجویان توسط جهاد دانشگاهی واحد قم برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری دوره اظهار داشت: این دوره آموزشی اواسط مهر ماه آغاز خواهد شد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد قم اضافه کرد: این دوره آموزشی در قالب 30 ساعت و طی 15 جلسه و سه روز در هفته برگزار می شود.

فاطمی آشنایی کارآموزان در این دوره با نحوه تهیه خبر، مصاحبه خبری، ویراستاری خبر، گزارش نویسی را از جمله مفاد آموزشی اعلام کرد و بیان داشت: فراگیران در این دوره علاوه بر آشنایی با نحوه خبرنگاری و مکاتبات خبری نکاتی در زمینه عکس های خبری نیز دریافت می کنند.

وی با ابراز اینکه فقدان مهارت تهیه خبر و گزارش های خبری در سازمان ها احساس می شد، تصریح کرد: با توجه به ضرورت آشنایی با دانش آکادمیک در تهیه خبر و خبرنگاری و از آنجا که این آموزش ها برای خبرنگاران و مسئولان روابط عمومی ضروری به نظر می رسید؛ جهاد دانشگاهی واحد قم اقدام به برگزاری دوره کرده است.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد قم آشنایی با حرفه خبرنگاری، انواع مختلف نوشته های مطبوعاتی مثل خبر، گزارش و مصاحبه، اخلاق مطبوعاتی، شیوه نگارش و آشنایی با ویراستاری خبر و تهیه اخبار و مصاحبه و گزارش در سطح مقدماتی را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره برشمرد.

فاطمی در خصوص سرفصل های آموزشی این دوره افزود: این دوره در قالب پنج سرفصل شامل توانایی خبر نویسی، گزارش نویسی، مصاحبه، آشنایی با حقوق و اخلاق مطبوعات و نگارش خبر می شود.

وی ادامه داد: به شرکت کنندگان این دوره پس از موفقیت در آزمون از سوی جهاد دانشگاهی واحد قم گواهینامه مقدماتی آموزش خبرنگاری اعطاء می شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد قم ابراز کرد: پس از برگزاری این دوره در صورت استقبال دیگر دوره های مرتبط با عرصه خبر و مطبوعات برگزار می شود.

فاطمی با اشاره به محل برگزاری این دوره آموزشی گفت: تدریس دوره کوتاه مدت خبرنگاری در مرکز فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی واحد قم انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: علاقمندان جهت شرکت در دوره می توانند با شماره تلفن 7748712 تماس بگیرند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد قم در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی گروه روابط عمومی و ارتباطات در جهاد دانشگاهی واحد قم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به سبقه جهاد دانشگاهی قم در خبرگزاری های ایسنا و ایکنا در شورای سیاست گذاری مقرر شد تا این گروه در این واحد تشکیل شود.

فاطمی ادامه داد: طبق ابلاغ دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی به قم واحد قم گروه های مختلف آموزشی در هفت سرفصل مختلف فعال هستند.

وی کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی، علوم انسانی، فنی - مهندسی، هنر و معماری، رایانه و فناوری اطلاعات و زبان های خارجه را از سرفصل های موجود ذکر کرد