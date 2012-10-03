حملات تیم والیبال جوانان ژاپن استرالیا را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساکی نوریی کایی بعد از ظهر چهارشنبه بعد از پیروزی در مقابل تیم والیبال جوانان استرالیا در نشست خبری با بیان اینکه بازیکنان ژاپن تمرینات بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند، گفت: پیروزی در برابر حریفان نتیجه این تلاشها است.

وی با بیان اینکه بازی والیبال تنها در زمین بازی نیست بلکه تمرینات قبل و همزمان با بازی ها نیز تعیین کننده پیروز میدان است، اظهار داشت: استرالیا دفاع بلند قامتی دارد ولی بازیکنان ما امروز در حمله و اسپک بهتر از استرالیا عمل کردند و این در حالی است که در دریافت نیز بازیکنان ژاپن خوب بودند.

سرمربی تیم والیبال جوانان ژاپن با بیان اینکه تیم ما امروز در برابر استرالیا فشار زیادی تحمل کرد و این مرحله چون انتخابی جهان بود باید حتما به پیروزی می رسیدیم، ادامه داد: هندوستان نیز از بازیکنان بلند قامت برخوردار بوده و این تیم در دفاع مخصوصا دفاع وسط خیلی خوب عمل می کند، نمی توان در مورد نتیجه این بازی پیش بینی کرد اما تلاش می کنیم مانند شش بازی قبلی سه بر صفر پیروز شویم.

سرمربی استرالیا: اشتباهات ست دوم بازیکنان استرالیا زیاد بود



سرمربی تیم والیبال جوانان استرالیا نیز در این نشست با بیان اینکه قبل از آغاز بازی با ژاپن می دانستیم که دیدار بسیار سختی در برابر این تیم داریم، افزود: بازیکنان را برای مبارزه با ژاپن از نظر روحی و روانی آماده کرده بودیم اما باز هم نتوانستیم مقاومت کنیم.

دانیل ایل لوت با بیان اینکه بازیکنان استرالیا در ست دوم اشتباهات زیادی داشتند و همین اشتباهات منجر به واگذاری امتیاز ست دوم شد، گفت: در ست سوم می توانستیم پیروز شویم اما قدر فرصت های بدست آمده را ندانستیم.



وی با بیان اینکه در دفاع روی تور سعی کردیم بازیکنان ژاپن را مهار کنیم، ادامه داد: باید برای پیروزی حداقل سه دفاع خوب انجام می دادیم اما در طول بازی تنها پنج دفاع موفق داشتیم که کافی نبود، ژاپنی ها سرعتی هستند و بازیکنان استرالیا از فیزیک بدنی خوب برخوردارند، اما ما تجربه کافی نداشتیم.



دانیل ایل لوت گفت: به نظر من ایران و ژاپن به دیدار نهایی می روند، ژاپن تیم خوب و قدرتمند است اما ایران عامل تماشاگر را دارد که نمی توان از آن به راحتی گذشت، بنابر این نتیجه بازی ایران و ژاپن قابل پیش بینی نیست.

تیم والیبال جوانان ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به ششمین پیروزی سه بر صفر خود دست یافت.

جوانان ملی پوش ژاپن در این دیدار نیز مانند شش بازی قبلی خود در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 20، 25 بر 16 و 25 بر 22 به پیروزی رسیدند تا علاوه بر کسب مجوز مسابقات قهرمانی جهان جوانان، راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

استرالیا نیز با پذیرش این شکست از راه بابی به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها باز ماند و باید اقبال خود را در جایگاه های پنجم تا هشتم آسیا جستجو کند.

تیم والیبال جوانان ژاپن فردا پنج شنبه در مرحله نیمه نهایی جام شانزدهم به مصاف هندوستان خواهد رفت که در صورت پیروزی راهی دیدار نهایی می شود.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود که در پایان مسابقات سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.