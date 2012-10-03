درخشش بانوان البرزی در سومین جشنواره فرهنگی ورزشی جام ولایت

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: سومین جشنواره فرهنگی ورزشی وقف جام ولایت روز یکشنبه و با حضور 130 نفر از بانوان سازمان اوقاف وامور خیریه در گیلان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در رشته دو ومیدانی که با حضور 17 دونده و در استادیوم تختی رشت برگزار شد در رده سنی زیر 34 سال مهری خیری زاده از سازمان مرکزی، مریم امانی از قزوین و آمنه زرگر از تهران و در رده سنی بالای 34 سال شیرین جلیلیان از تهران، پروانه ابراهیم زاده از سازمان مرکزی و خدیجه شکری فر از البرز به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی افزود: در رشته شنا هم که 26 شناگر در استخر زنده یاد شیرازی گردهم آمده بودند در رده سنی زیر 34 سال فردیس فرامرزی از اصفهان، فرنوش دهقان از سازمان مرکزی و سیده کامله طباطبایی از قم و در رده سنی بالای 34 سال زهرا شیرزادی از همدان، مهین طرلان زاده از سازمان مرکزی و نرگس پوستین از سازمان مرکزی عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

مسگری گفت: در رشته پینگ پنگ هم پس ازرقابت 14 تنیس باز در سالن پینگ پونگ آموزشکده فنی شهید خداوردی انزلی زهرا مختاری از سازمان مرکزی، فاطمه پرنده از اصفهان و فاطمه وثوق از سازمان مرکزی اول تا سوم شدند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه البرز افزود: در رشته تیراندازی هم که با شرکت 25 نفر در سالن تیراندازی رشت برگزار شده بود در قسمت تفنگ بادی زینب جعفری از البرز اول، سمیه قبادی از سازمان مرکزی دوم و محبوبه شیرزاد از تهران سوم شدند و در قسمت طپانچه هم شهناز اسدی از زنجان، سیده مریم سکاکی از البرز و فرشته شریفیان از مازندران نفرات برتر شناخته شدند.