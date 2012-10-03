عفاف و حجاب سبب ارتقای ارزشهای انسانی مردم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر پیشنمازی روز چهارشنبه در گردهمایی سازمان های مردم نهاد جوان حوزه عفاف و حجاب سراسر کشور افزود: احترام به مرزهای فکری و فرهنگی غالب در یک جامعه، موجب ارتقای ارزشهای انسانی درافراد آن جامعه شده و حفظ حجاب از درونی شدن ارزش عفاف نشات می گیرد.

وی خواستار توجه بیشتر خانواده ها در تربیت فرزندان و نیز لزوم توجه به امر پرورش در سیستم آموزشی کشور شد و خاطرنشان کرد: موضوع عفاف و حجاب باید در تک تک افراد جامعه نهادینه شده و پای بندی به این امور برای آنان به ارزشی درونی و ماندگار تبدیل شود.



پیشنمازی پیوند منطقی و موثر میان چهار شبکه خانواده، معلم، دوستان و اجتماع را در تربیت روحی و روانی فرزندان و جوانان کشورمان بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باید میان این حلقه ها پیوندی مستحکم ایجاد شود.



وی با بیان اینکه نباید تمام وقت خود را جهت آگاهی بخشی صرف کرد افزود:جوانان و نوجوانان ما تمامی مسائل روز دنیا را می دانستنند لذا بایستی با شیوه های نوین آنها را راهنمایی کرد.

بی مهری در زمینه حجابی

زهرا شرف الدین، مدیر کل امور بانوان استانداری مازندران د گردهمایی مردم نهاد جوان حوزه عفاف و حجاب سراسر کشور تصریح کرد: نهادینه‌ سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت‌های باورهای دینی مستلزم برنامه‌ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است.



وی افزود: برای اجرایی و عملیاتی شدن نهادینه کردن فرهنگ حجاب به عنوان یک ضرورت، نیازمند حرکت جمعی و پویایی در نهادهای فرهنگی، اعم از خصو‌صی و دولتی، هستیم که اگر این هم‌سویی در سطح فراگیر صورت نگیرد، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.



وی همچنین از عفت و حجاب برای زنان به عنوان بالاترین عبادت یاد کرد که غفلت از آن جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می‌دهند.



مدیر کل امور بانوان استانداری مازندران با بیان اینکه حجاب برای زنان و مردان موجب آرامش خواهد بود اظهار کرد: انسان تنها در کنار خانواده به تکامل می رسد.