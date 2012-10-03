حدود سه میلیون و 500 هزار رأس دام در اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه مردم باید با فعالیتهای دامپزشکی آشنا شوند، اظهار داشت: فعالیتهای مجموعه دامپزشکی در سطح جامعه ناپیدا بوده و هنوز برای مردم و مسئولان تبیین نشده و 14 مهرماه به عنوان روز ملی دامپزشکی در سراسر کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه دامپزشکی ضامن توسعه پایدار کشور و توسعه امنیت غذایی و بهداشت و سلامت مردم است، افزود: دامپزشکی به عنوان علم شناخت بیماریهای دامی، شناخت بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان و علم پیشگیری و درمان بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان نیز محسوب میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان بیان داشت: براساس آمار سازمان جهانی بهداشت یکهزار و 709 عامل بیماریزا برای انسان شناخته شده است.
49 درصد از عوامل عفونی بیماریزای انسانها از بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان است
وی با بیان اینکه 832 مورد از عوامل بیماریزای انسانها منشأ حیوانی از جمله دام، طیور، آبزیان و زبور عسل دارد، اضافه کرد: همچنین 49 درصد از عوامل عفونی بیماریزای انسانها از بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان است و با بیماریهای مشترک میان انسان و دام از جمله رسالتهای اصلی مجموعه دامپزشکی تلقی میشود.
حسینی تصریح کرد: بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان دو دسته بیماریهای قدیمی مانند تب مالت، هاری و سل و بیماریهای نوپدید و بازپدید مانند تب کریمه کنگو تقسیم میشوند.
وی با اشاره به اینکه دامداریها به عنوان نخستین جایگاه مشخص شده برای حضور مجموعه دامپزشکی است و در دامداریها برای دستیابی به توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور برنامههای مختلفی اجرا میشود، تاکید کرد: واکسیناسیون دامها از جمله این برنامهها تلقی میشود، افزود: به صورت معمول هر ساله حدود 13 میلیون نوبت سر واکسیناسیون دام در دامداریهای استان انجام میشود.
اختصاص 800 میلیون دوز واکسیناسیون به مرغداریهای اصفهان
حسینی با بیان اینکه همچنین800 میلیون دوز واکسیناسیون در بیش از دو هزار واحد مرغداری در استان در اختیار مرغداران قرار میگیرد، گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون و 500 هزار رأس دام سبک و سنگین در سراسر استان وجود دارد که حدود یک میلیون و 200 هزار رأس از دامهای استان از دامهای سبک عشایر هستند.
وی با تاکید بر اینکه حدود 450 هزار مورد از دامهای استان از دامهای سنگین مانند شتر، گاو و گوساله و بیش از سه میلیون دیگر نیز از دامهای سبک مانند گوسفند هستند، اظهار داشت: دیگر اقدامات مجموعه دامپزشکی در بخش دامداری انجام آزمایشهای سنگین برای تشخیص بیماریهای دامها و حذف دامهای بیمار است
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان بیان اینکه انجام آزمایش سل براساس یک جدول زمانبندی در دامداریها از رایجترین این آزمایشها به شمار میرود، تصریح کرد: سالانه حدود 130 هزار رأس دام در استان برای بیماری سل مورد آزمایش قرار میگیرند و آزمایش شمشمه یکی دیگر از این آزمایش است که هر ساله یکهزار رأس اسب در سطح استان مورد آزمایش شمشمه قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه هر ساله دامداریهای صنعتی، روستایی و عشایری استان زیر پوشش طرح مبارزه با بیماریهای انگلی دام قرار میگیرند و بیماریهای انگلی دام از دو ناحیه برای کشور خطرناک است، افزود: صورت معمول بیماریهای انگلی از لحاظ اقتصادی خسارتهای بسیاری را در بر دارند.
بیماری انگلی کنهها سبب بروز بیماری تب کنگو میشود
حسینی با تاکید بر اینکه بیماریهای انگلی از بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان محسوب میشوند که این بیماریها ناقل بیماریهای انگلی دیگر هستند، بیان داشت: بیماری انگلی کنهها از راهکارهای مقابله با رخداد بیماری تب کریمه کنگو در میان انسانها تلقی میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون رأس دام و حدود سه میلیون متر مربع از اماکن دامی موجود در سطح استان مورد سمپاشی قرار گرفتهاند، ادامه داد: همچنین هر ساله 55 میلیون قطعه طیور در سطح کشتارگاههای استان کشتار میشوند.
وی با بیان اینکه البته تمام این طیور توسط دامپزشکان معاینه میشوند و طیور دارای بیماری ضبط میشوند و در حال حاضر 18 کشتارگاه صنعتی طیور در سطح استان وجود دارد، تاکید کرد: حال حاضر 32 کشتارگاه دام در سطح استان وجود دارد که یک میلیون و 900 هزار دام سبک و سنگین در این کشتارگاهها کشتار میشود.
حسینی با اشاره به اینکه البته حدود 350 تن لاشه و بخشی از لاشه این دامها به دلیل بیماریهای مختلف ضبط میشود، گفت: در حال حاضر بیش از شش هزار و 500 واحد صنفی عرضهکننده محصولات دامی در سطح استان فعالیت میکنند و صادرات و واردات تولیدات دامی از دیگر فعالیتهای دامپزشکی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استان صادرکننده محصولات دامی مانند عسل، پا و پنجه مرغ و پرندگان زینتی است، اظهار داشت: هر ساله چهار هزار تن پا و پنجه مرغ از استان به کشورهای آسیای شرقی صادر میشود.
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