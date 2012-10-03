شهدا اسیر مادیات نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدوی در مراسم یادواره شهید امدادگر جمعیت هلال احمر بابل با بیان اینکه، یکی از بزرگ‌ترین خدمات شهدا به جهان اسلام، برگرداندن اعتماد به نفس به ملت ایران و جهان اسلام بود، افزود: به برکت شهدای دفاع مقدس است که دیگر هیچ مسلمانی در مقابل قدرت‌های پوشالی استکبار جهانی نمی‌هراسد و همین برای همیشه تاریخ بس است، دشمن بداند به عملکرد خود افتخار می کنیم.

وی افزود: شهدا انسان‌هایی بودند که به بصیرت و بینایی لازم دست یافته و به دنیا به دیده عبرت نگریستند و اسیر مادیات نشدند.

مهدوی با اشاره به مقاصد سیاسی دشمن در جنگ تحمیلی بیان داشت: اولین مقصد و مقصود سیاسی دشمن، دستیابی به هویت سیاسی از دست رفته خود بود، اما نه تنها به دست نیاورد بلکه همان مقدار موجود را نیز از دست داد.

نتیجه دفاع مقدس، بیداری و استقامت ملت های مسلمان

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه بابل در جمع پاسداران سپاه ناحیه بابل گفت: بیداری و استقامت ملت های مسلمان از نتایج هشت سال دفاع مقدس است.

حجت الاسلام جعفری روشن بیان داشت: شهدای گرانقدر و رزمندگان دلیر با جانفشانی و فداکاری های بی دریغ خود موجب عزت و افتخار کشور شدند و با کمترین امکانات و حمایت بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا از کشور عراق، در برابر زورگویان مقاومت کردند.

وی اظهار داشت: امروز از جمله اقدامات دشمنان ایجاد شکاف بین خانواده ها است لذا با مراجعه به قرآن و با اطلاع از راههای مقابله با وسوسه های شیطانی می توان در برابر حمله های فریبکارانه دشمنان ایستادگی کرد.

برگزاری یادواره شهدای امدادگر بابل

علی پورباقر در سومین یادواره 6 شهید امدادگر جمعیت هلال احمر بابل با بیان اینکه شهدا الگوی واقعی ما در خدمت‌رسانی انسان‌دوستانه به مردم هستند، بیان داشت: این یادواره سبب می‌شود جوانان و داوطلبان امدادگر با تاسی از شهدا، خالصانه، تخصص و مهارت خود را در اختیار ملت قرار دهند.

وی افزود: یادواره‌ها باید تخصصی برگزارشوند و در همه لایه‌های اجتماعی ریشه بزند تا خدمات جهادی و بهینه را ارائه کند.

پورباقر گفت: امدادگری، اقدامی بسیجی بدون ریا و منت بوده که در شرایط سخت و حساس، خدمات ارزنده و با ارزشی به مردم ارائه می‌دهد.