خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: شعرهای این کتاب توسط علیمحمد مودب و مبین اردستانی انتخاب شده و شامل 56 غزل است.
این کتاب 120 صفحهای شامل شعرهایی چون بعد رفتم سراغ چمدانهای قدیمی، رفته بودم سنگ بردارم دستهایم دست شیطان شد، شور به پا میکند خون تو در هر مقام، ای آینه هر چه غزل هر چه قصیده، داد زد: چرا کسی به دادمان نمیرسد، برگشتهام امشب به خود از راه نشابور، تمام تیمچهها پر شد از نقابفروش، رسیدم تا اجل اما رسیدن شد فراموشم، دنیا حکایت تلخی است از درد و غصه و ماتم، امشب لیلای من کو؟ و ... است.
در نخستین شعر کتاب میخوانیم:
یکی از ویژگیهای کتاب این است که در پایان برخی شعرها تاریخ سرایش آن آورده شده و این امر به خواننده کمک می کند که حال و هوایی که شاعر این اثر را سروده بهتر درک کند.
سالهای 1375، 88، 86، 89، 72 و ... برخی از تایخ هایی است که زیر شعرها رقم خورده است و از آنجا که قزوه چندین سالی است که ساکن هندوستان است برخی از شعرهای هم زیرشان مکان سرایش نوشته شده که شهرهای هندوستان است.
کتاب حاضر در شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 3500 تومان به چاپ رسیده است.
