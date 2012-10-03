کمیسیون اروپا در حال برنامه ریزی برای تسهیل فضای بازار کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کمیسون اروپا پیشنهادهای جدیدی را ارائه کرده است تا با اجرای آن روند جا به جایی افراد و سرمایه در اتحادیه اروپا با سهولت بیشتری انجام شود. این طرح که «قانون بازار واحد 2» نام دارد، چهار هدف عمده را پیگیری می‌کند.

بنا بر این گزارش، تقویت تحرک شهروندان و مشاغل در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دسترسی آسان‌تر به سرمایه در میان اعضای اتحادیه اروپا از مهمترین اهداف این طرح جدید محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپا همچنین امیدوار است که با اجرای این طرح، کارآفرینی اجتماعی تقویت شود و اعتماد مصرف کنندگان نیز افزایش پیدا کند.

این کمیسیون همچنین اعلام کرده است که این قانون جدید باید نرخ بیکاری را به ویژه در میان جوانان در اتحادیه اروپا کاهش دهد. کمیسیون اروپا پیش از این در آوریل سال گذشته اولین قانون بازار واحد را به تصویب رسانده بود. کمیسیون اروپا امیدوار است تا پیش از بهار سال 2013 پیشنهادهای خود را به تصویب برساند و تا بهار 2014 آن را به مورد اجرا بگذارد.