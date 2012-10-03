بورس تهران روند صعودی را از سرگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان معاملات آخرین روز کاری هفته شاخص کل 431 واحد بالا رفت و به رقم 29هزار و 98 واحد رسید. شاخص صنعت نیز با رشدی 451 واحدی به رقم 23 هزار و 895 واحد رسید و شاخص 50 شرکت فعالتر 24 پله صعود کرد.



در این روز شاخص بازار اول با 324 واحد رشد در عدد 23 هزار و 869 واحد به کار خود پایان داد و شاخص بازار دوم با افزایشی 822 واحدی به عدد 41 هزار و 766 واحد رسید.

نمادهای ملی مس، فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر، چادرملو، گل گهر، گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پردیس، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری امید و توسعه معادن و فلزات با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص، مهمترین عامل رشد این متغیر بودند.



همچنین در آخرین روز کاری هفته معامله گران 542 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یکهزار و 852 میلیارد ریال در 33 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. از 542 میلیون سهمی که معامله شد بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای ایران خودرو، فولاد مبارکه، توسعه معادن و فلزات، سرمایه گذاری سپه، ملی مس، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، نفت پارس و سایپا بود.



لقب پربیننده ترین نمادهای بازار به سایپا، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، ملی مس، ایران خودرو، توسعه معادن و فلزات، قند پیرانشهر، مخابرات و سرمایه گذاری غدیر اختصاص یافت.



بیشترین رشد قیمت در نمادهای حق تقدم شیشه وگاز، حق تقدم فولاد آلیاژی، داروسازی اکسیر، معادن منگنز، داملران، معادن بافق، مواد اولیه داروپخش، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، صنایع شیمیایی فارس و کشت و صنعت پیاذر باعث شد تا این نمادها در صدر جدول جای بگیرند.



این در حالی بود که انتهای جدول معاملات با بیشترین کاهش قیمت متعلق به نمادهای حق تقدم گروه صنایع بهشهر، حق تقدم کشاورزی و دامپروری مگسال، بانک کارآفرین، ماشین سازی نیرومحرکه، چرخشگر، سیمان داراب، کاشی و سرامیک حافظ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و مپنا بود.



همچنین سرمایه گذاران بورسی، سنگین ترین صف های خرید را برای نمادهای سیمان غرب، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، قند لرستان، پارس مینو، کشت و صنعت پیاذر، سیمان هرمزگان، سیمان دورود، ذغال سنگ نگین طبس، سیمان ارومیه و سرمایه گذاری ساختمان ایران تشکیل دادند.



این در حالی بود که سهامداران نمادهای ایران خودرو، پارس سوییچ، بانک اقتصاد نوین، سیمان داراب، آلومتک، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، گروه صنعتی ملی، مپنا، پارس دارو و موتوژن با بی مهری به این نمادها، طولانی ترین صف های فروش را برای خروج از این سهام تشکیل دادند. در پایان معاملات روز چهارشنبه ارزش روز بازار نیز از مرز 131 هزار میلیارد تومان گذشت.