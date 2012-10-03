به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابتدا به خاطر تاخیرم عذرخواهی می‌کنم و باید بگویم که دیدار با پیکان یکی از سخت‌ترین بازی‌های ماست، زیرا شاگردان ویسی در بازی گذشته نتیجه خوبی را کسب نکردند و مطمئنا برای جبران آن نتیجه و نشان دادن شایستگی‌های خود به میدان می‌آیند.

وی با اشاره به اینکه برخلاف نتیجه بد پیکان در هفته گذشته این تیم در بازی‌های گذشته نتایج خوبی کسب کرده و شرایط جدول این موضوع را نشان می‌دهد، افزود: ما با تیمی دونده و خوب بازی داریم. هرچند در این مدت از شرایط بازی به دور بودیم اما سعی کردیم با برگزاری بازی‌های درون تیمی خود را به شرایط ایده‌آل برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطر نشان کرد: فقط به سه امتیاز این بازی فکر می‌کنیم، زیرا با کسب آن جایگاه خوبی را در جدول بدست خواهیم آورد و شرایط‌مان نسبت به اول فصل بسیار بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: ما نه تنها برای بازی با پیکان بلکه آماده‌ایم در هر دیداری با قدرت به میدان رفته و برنده نهایی مسابقه باشیم.

علی دایی در ادامه با تسلیت به امیر قلعه نویی و جواد زرینچه به خاطر درگذشت مادران‌شان تاکید کرد: من نمی‌دانستم مادر آقای زرینچه هم فوت کرده است اما از این فرصت استفاده کرده و به هر دوی این بزرگان تسلیت می‌گویم، افرادی که برای فوتبال ما زحمت کشیده و می‌کشند در گذشته بازیکنان ملی بودند و جزو بزرگترهای من هستند. بنده افتخار می‌کنم با هر دوی آنها همبازی بودم و آرزوی صبر و شکیبایی را از خداوند منان برای‌شان خواستارم.

وی با بیان اینکه "خدا را شاکرم اسکلت تیم نسبت به سال گذشته حفظ شده و با توجه به شروع بدی که تیم داشت امروز وضعیت راه آهن بسیار خوب است"، ادامه داد: ما برای هر تمرین برنامه و هدف داریم و با هدف گذاری خاصی در هر مسابقه به میدان می‌رویم. انشاءالله در بازی با پیکان هم روسفید از زمین بیرون بیاییم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با تشکر از بازیکنان این تیم که در شرایط سخت کنار تیم‌شان بوده‌اند، افزود: متاسفانه ما دو، سه بازیکن مصدوم داریم که اگر کادر پزشکی تیم صلاح بداند و امروز در تمرینات گروهی شرکت کند، در دیدار پنجشنبه از آنها استفاده خواهیم کرد.

وی در واکنش به همجمه‌ای که علیه تیم راه آهن به وجود آمده است، مبنی براینکه داوران به سود این تیم اعلام پنالتی می‌کنند، تصریح کرد: من برای کسانی که فوتبال را نمی‌فهمند متاسفم! در فوتبال اگر پنالتی رخ می‌دهد داور باید آن را اعلام کند. در بازی با داماش در دقایق آخر برای‌مان پنالتی گرفته شد که خیلی‌ها علیه آن هجمه ایجاد کردند اما خوشبختانه کارشناسان اعلام کردند این پنالتی صحیح بوده است. متاسفانه موقعی که پنالتی گرفته نمی‌شود کسی اعتراض نمی‌کند، پنالتی هم که گرفته می‌شود، این مسائل به وجود می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته و امسال هم داوران به ضرر تیم راه آهن قضاوت کرده و در چندین مورد پنالتی‌ها و گل‌های این تیم را نادیده گرفته‌اند، ادامه داد: گل صددرصد ما را آفساید اعلام می‌کنند و از آن طرف کمیته داوران در نامه‌ای از ما عذرخواهی می‌کند. نمی‌دانم کسانی که این مطالب را عنوان می‌کنند، دنبال چه هستند. این مسائل نه تنها سودی نمی‌رساند بلکه به فوتبال ضربه هم می‌زند.

دایی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها به این مسائل دامن می‌زنند، خاطر نشان کرد: مقابل استقلال، سایپا و داماش پنالتی‌هایی که به سود راه آهن گرفته شده صددرصد درست بود. پس داور برای چه قضاوت می‌کند؟ داور باید در جریان بازی درست تصمیم گیری کند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با طرح این پرسش که "چرا رسانه‌ها به مسائل دیگر نمی‌پردازند؟"، گفت: مثلا در بازی با داماش بازیکن حریف در دقایق پایانی توپ را با دست مهار کرد، صحنه‌ای که بچه هم می‌فهمید هند است ولی داور به آن توجه نکرد، اتفاقی که ممکن بود باعث به ثمر رسیدن گل علیه ما شود. نمی‌دانم کسی چرا به این مسائل توجه نمی‌کند!

وی اضافه کرد: چرا به اتفاقات بازی فوتبال نمی‌پردازید؟ با نظر کارشناسان گل صددرصد ما مردود اعلام شد و داور یک پنالتی به ضرر ما اعلام کرد. شما می‌آیید برای خودتان مسائل را مطرح می‌کنید که سودی برای فوتبال ندارد.

دایی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تغییر نام این باشگاه به سورینت تصریح کرد: دقیقا نمی‌دانم که مدیران چه برنامه‌ای در این خصوص دارند اما حق قانونی آنهاست که این کار را انجام دهند. کسانی که تیم را خریده‌اند و برای آن خرج می‌کنند باید نامی متعلق به خودشان را روی آن قرار دهند. اینکه مالکان جدید هزینه کنند و تبلیغ نام دیگری شود، درست نیست. آنها نام را انتخاب می‌کنند و ما تابع تصمیمات مدیران باشگاه هستیم.

وی افزود: کجای این مسئله مبهم و سئوال انگیز است. اگر حرفه‌ای فکر کنیم باید نام این تیم سال گذشته عوض می‌شد. وقتی مدیران جدید قصد دارند به صورت حرفه‌ای تیمداری کنند، حق طبیعی‌شان است که نام آن را نیز خودشان انتخاب کنند. ضمن اینکه من برای نام‌ها مربیگری نمی‌کنم!

سرمربی راه آهن در خصوص اتفاقی که برای باشگاه داماش هم افتاد، اظهار داشت: مالکان قبلی این باشگاه دیگر وجود ندارند و مالک جدید برای این تیم سرمایه گذاری کرده و کوچک‌ترین حرفش این است که اسم باشگاه را عوض کنند.

خبرنگاری در خصوص اینکه وقتی باشگاه‌های بزرگ اروپایی به فروش می‌رسند، نام‌شان عوض نمی‌شود از دایی پرسید که وی به این سوال اینگونه پاسخ داد: تیم‌هایی مانند منچستریونایتد و منچسترسیتی نام‌های باعظمتی هستند و اگر آن را بخواهند عوض کنند چه باید بگذارند؟! خود این تیم‌ها برند محسوب می‌شوند و در همه کوچه پس کوچه‌های شهرهای کوچک هم این تیم‌ها را می‌شناسند.

دایی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: راه آهن متعلق به شرکت راه آهن بود که به صورت دولتی اداره می‌شد و وقتی مالکان جدید آن را خریدند مگر می‌شود پول بدهند و نام تیم دیگری را تبلیغ کنند؟! در هر بازی ما 200- 300 نفر به ورزشگاه نمی‌آیند ولی تیم‌های بزرگ مانند مالاگای اسپانیا که یک عرب آن را می‌خرد نام این باشگاه مطرح و معروف را چه می‌خواهد بگذارد؟

وی با تاکید بر اینکه بعضی از قیاس‌ها در فوتبال و رسانه‌های ما اصولی نیست، ادامه داد: اینکه بعد از المپیک هجمه‌های زیادی ایجاد شد و فوتبال را با وزنه برداری و رشته‌های دیگر قیاس کردند کار درستی نبود. این همه نوشتیم و در نهایت فوتبال ضربه خورد. رشته‌ای مانند کشتی سرگرم کننده و هیجان‌آور است اما قیاس ورزشی که 20، 30 ثانیه طول می‌کشد با رشته‌ای که 90 دقیقه هیجان دارد، درست نیست. هر چیزی باید سر جای خودش باشد.

سرمربی راه آهن خاطر نشان کرد: ما نباید فوتبال‌مان، تشکیلات‌مان و تیم‌های خود را با اروپایی‌ها مقایسه کنیم. ما حتی باشگاه درست و حسابی هم نداریم و اکثرا تیمداری می‌کنیم. امروز که آدم‌هایی به راه آهن آمدند که طرز فکر حرفه‌ای دارند و می‌خواهند استادیوم و زمین تمرین خصوصی داشته باشند باید به آنها بها داده شود.

دایی در پایان گفت: دو سال است که دیگر راه آهن متعلق به دولت نیست و آنها هیچ دخالتی در این باشگاه ندارند پس چرا باید بخش خصوصی برند آنها را تبلیغ کند؟ امیدوارم در آینده هم قوانینی وضع شود که تیم‌ها از فوتبال درآمدزایی کنند و حضور در فوتبال تنها صرف خرج کردن نباشد.